(Görüntülü) Ankara Barosu'ndan adliye önünde 'Adalet Nöbeti'

İSTANBUL Çağlayan Adliyesi önünde avukatlar tarafından başlatılan 'Adalet Nöbeti', Ankara Adliyesi önünde de gerçekleştirildi. Ankara Barosu öncülüğünde yapılan eyleme, yaklaşık 30 ilden baro başkanı ve avukatlar katıldı.



Ankara Adliyesi önünde saat 13.00 sıralarında toplanan baro başkanları ve avukatlar, ellerinde, 'Kadın hakları için nöbetteyiz', 'Savunma hakkı için nöbetteyiz', 'Çevre hakları için nöbetteyiz' yazılı dövizler taşıdı. Bazı HDP ve CHP'li milletvekillerinin de destek verdiği eylemde, 'Adalet için nöbetteyiz' sloganları atıldı.



'HEPSİNİN AVUKATIYIZ'



Barolar ve avukatlar adına açıklama yapan Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, uzun zaman önce başladıkları 'Adalet Nöbeti'nin asıl yerini tarih kitaplarında ve milletin vicdanında bulacağını kaydetti. Adalet talebinin gönüllü sözcüleri olarak bir araya geldiklerini kaydeden Sağkan, şöyle konuştu:



"Bizler, kadın cinayetlerine kurban giden binlerce kadının kız ve erkek kardeşi, hepsinin avukatıyız. Ayşe Paşalı'yız, Şule Çet'iz, Münevver Karabulut, Özgecan, Helin ve isimsiz binlerce kadınız. Malatya yetimhanesini hafızalarından silemeyen; Aladağ'da çocukların yasını hâlâ tutan anne, baba, kardeş, bazen de hiç kimseyiz. Bizler, hakkı yenildiği için bu dünyaya daha fazla katlanamayan hâkim adayı Didem Yaylalı ve onun kurmaktan vazgeçtiği hayalleriyiz."



Ankara Batıkent'te zehirlenerek öldürülen köpekler için de adalet aradıklarını belirten Sağkan, "Hep birlikte, yılmadan, daha da büyüyerek kazanacağız. Adaleti de, umudumuzu ve kararlılığımızı harç yaparak ellerimizle yeniden bizzat inşa edeceğiz" dedi.



Açıklamanın ardından grup, alkış ve sloganlarla dağıldı.