(Görüntülü) Ankara Balâ'da hortum çatıları uçurdu, ağaçları kökünden söktü (2)

Birol KARAKILIÇ/BALÂ (Ankara), () Ankara'nın Balâ ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan hortum evlerin çatısını uçurdu, ağaçları kökünden söktü. Balâ'da dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve hortum ilçede büyük korkuya sebep oldu. Şiddetli fırtına ve hortum nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi, yaklaşık 2 ton ağırlığındaki traktör römorkunu devirdi ve ekili bahçeler zarar gördü. Üç mahallede etkili olan hortum nedeniyle yaklaşık 25 evde hasar oluştu. İlçe Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı ve Belediye Başkanı Arif Kaplan, zarar gören evleri ziyaret ederek inceleme de bulundu. Ayrıca hasar oluşan evlerde hasar tespit çalışmaları yapıldı. Kaymakam Yunus Emre Bayraklı, evleri zarar gören vatandaşların yanında olduklarını söyledi. Belediye Başkanı Arif Kaplan'da Tol Mahallesi'nde Mevlüt Yıldırım'a ait ağır hasarlı ahır için bir TIR tuğla siparişi verdi. Bu arada oluşan hortum bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.