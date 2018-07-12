(Görüntülü) Anız yangını elektriksiz ve telefonsuz bıraktı

GAZİANTEP-) GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, anız yangınları ile birlikte hasar gören elektrik, telefon direkleri ve telleri nedeniyle 11 mahalle elektriksiz ve telefonsuz kaldı. Nurdağı ilçesine bağlı Sakcagözü ile Şatırhöyük mahalleleri arasında dün akşam saatlerinde meydana gelen anız yangını nedeniyle birçok mahallede elektrik ve telefon kesintisi yaşandı. Hasadı yapılmış tarlada bilinmeyen nedenle çıkan anız yangınında yaklaşık 170 dönüm alan yandı. Anız yangınıyla birlikte tarla içerisinde bulunan elektrik ve telefon direkleride alev aldı. İtfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu söndürülen anız yangınında jandarma ile birlikte elektrik ve telefon dağıtım şirketi ekiplerinin yaptığı hasar tespit çalışmasında birçok mahalleye elektrik akımı sağlayan direkler ile telefon direklerinde hasar meydana geldi. Yanarak yere devrilen elektrik ve telefon direkleri ile kablolar nedeniyle 11 mahalle elektriksiz ve telefonsuz kalırken, hasarlı direklerin onarılması için çalışma devam ediyor. Yetkililer elektrik direkleri ile telefon direklerinin yanarak zarar görmesi sonucu anız yangınları ile ilgili hukuki süreç başlatırken jandarma anız yangınıyla ilgili soruşturma başlattı.