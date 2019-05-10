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(Görüntülü) ANFA'nın yeşil alan bakım ve onarım ihalesi sona erdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Genel Müdürlüğü'nün 'yeşil alan bakım ve onarım' ihalesi sona erdi. 'Şeffallık' anlayışı kapsamında internet üzerinden canlı yayınlanan ihalede, bin 662 firmanın teklifi alındı. İhalenin...

Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Genel Müdürlüğü'nün 'yeşil alan bakım ve onarım' ihalesi sona erdi. 'Şeffallık' anlayışı kapsamında internet üzerinden canlı yayınlanan ihalede, bin 662 firmanın teklifi alındı. İhalenin sonuçları 1 hafta sonra açıklanacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ANFA Genel Müdürlüğü internet sitelerinde yapılan duyurularla tüm firmalara açık hale getirilen ihaleye bin 662 firma başvurdu. 40 bölgede yeşil alanların bakım ve onarım işini yapacak firmaların belirleneceği 3 gün süren ihale bugün sona erdi. İlk kez ANFA Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi ve belediyenin Youtube hesabından canlı yayınlanan ihaleyi, yaklaşık 300 bin kişi izledi. İhalede, firmaların teklifleri alındı. Yapılacak değerlendirmenin ardından 1 hafta sonra ihale sonucu açıklanacak ve en iyi teklifi veren 40 firma ile sözleşme imzalanacak. İhaleyi alan firmalar, 8 ay süreyle Başkent'in yeşil alan bakım onarım çalışmalarını üstlenecek.

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