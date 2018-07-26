(Görüntülü) Andre Ayew İstanbul'a indi

HÜSEYİN ASLIYÜCE / İSTANBUL,()
Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew, İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe'nin Premier Lig ekibi Swansea City takımından satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Andre Ayew, İstanbul'a indi.
Ganalı futbolcu Koç Grubu'na ait özel uçakla saat 19:45'te İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Ayew'i, Genel Havacılık Terminali'nde Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli karşıladı. 28 yaşındaki futbolcunun kısa süre içerisinde sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.