(Görüntülü) Anaokulu öğrencilerine tiyatrolu eğitim

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde lise öğrencileri diş sağlığı ve su tasarrufunu anlatmak için kurdukları tiyatro ekibiyle ilk oyunlarını anasınıfı öğrencileri için sahneledi.

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde 1 aylık çalışma sonrası çocuklara diş sağlığı ve su tasarrufunu anlatmak için tiyatro ekibi kurdu. 28 öğrenciden oluşan tiyatro ekibi tiyatrodaki kostüm ve malzemelerini de kendi imkanları ve el becerileriyle hazırladı. Çalışmalar sonrası tiyatro ekibi 'Diş sağlığı ve bilinçli su kullanımı' adlı ilk gösterimlerini ilçedeki Hatice Turan ve Şehit Ahmet Yumak anaokullarının öğrencileri için sahneledi. Oyun minikler tarafından büyük beğeni alırken, tiyatro ekibi aynı oyunu ilçedeki bütün anaokulu öğrencilerine pazartesi günü belediye düğün salonunda sahneleyecek.

Okul Müdürü Yasin Filiz, Özelikle anasınıfı öğrencilerimizin diş sağlığı bilincinin gelişmesi için aynı zamanda su kullanımındaki tasarrufu sağlamak amacıyla öğrencilerimize tiyatro oyunu oynamaya karar verdik. Öğretmenlerimiz ve 28 öğrencimizle birlikte anasınıfı öğrencileri ve çocuklarımızın dikkatini çeken kostümleri de okulumuzda hazırladık. Sonra oyunumuzu hazırlayarak sunumuna başladık. Anasınıfı öğrencilerimiz ilgiyle izliyor. Malzeme ve gerekli eşyaları kendi imkanlarımızla temin ettik. Önce ilçemizdeki Hatice Turan Anaokulu ve şimdi Ahmet Yumak Anaokulu öğrencilerine tiyatromuzu sunuyoruz. Pazartesi günü de ilçemizdeki bütün anaokullarına sunulacak dedi.

Tiyatroda yer alan öğrencilerden Sercan Hilal Çil, Diş sağlığı konusunda ve su tasarrufu bilincini kazandırmak için böyle bir şey düşündük. Çalışmamız güzel gidiyor. İlk zamanlar acemiydik ama şimdi daha da iyi olduk diye konuştu.

Oyunda diş mikrobunu canlandıran öğrencilerden Safiye Nur Başalan da şöyle dedi

Tiyatro oyunumuzla çocuklara ağız ve diş sağlığıyla su kullanımında tasarruf konusunda bilgi vermek yani toplumsal mesaj vermek için çalıştık. Bu oyunu oynamaktan ve minik çocukları bilinçlendirmeye çalışmaktan mutluluk duyuyoruz.