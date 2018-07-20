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(Görüntülü) Anamur Kültür ve Muz Festivali başladı

Mithat ÜNL/ANAMUR(Mersin), () MERSİN'in Anamur ilçesinde bu yıl 12'ncisi organize edilen Kültür ve Muz Festivali, düzenlenen yürüyüşle başladı. Otogar kavşağından başlayıp Bankalar Caddesi'ni takiben Muşurup Sanat Sokağı'na kadar...

Mithat ÜNL/ANAMUR(Mersin), () MERSİN'in Anamur ilçesinde bu yıl 12'ncisi organize edilen Kültür ve Muz Festivali, düzenlenen yürüyüşle başladı. Otogar kavşağından başlayıp Bankalar Caddesi'ni takiben Muşurup Sanat Sokağı'na kadar devam eden yürüyüşe Belediye Başkanı Mehmet Türe başta olmak üzere; KKTC Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Anamur Kükür Köyleri Yardımlaşma ve Yaşatma Derneği Başkanı Dr. Gülay Uysal, Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüş, belediyeye bağlı folklor ekibi, Azerbaycan ve Ankara halk dansları topluluklarının gösterileriyle renklendi. HEDEF ANAMUR'U TANITMAK Çavuşpınarı Meydanı'ndaki törende konuşan Belediye Başkanı Türe, Festivaller gerçekleştirildikleri bölgenin tarımsal ürünlerini, tarihini, turistik ve kültürel değerlerini tanıtan etkinliklerdir. Kültür ve Muz Festivali'ni bu amaçla gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz Anamurumuzun tanıtımını yapmak, kültürümüzü yaşayıp yaşatarak gelecek nesillere aktarmak dedi. Anamur?un dünyadaki en temiz denizlerden birine sahip olduğunun altını çizen Türe, çiftliklerine karşı olduğunu da sözlerine ekledi. Konuşmanın ardından sergilenen halk dansları gösterisi büyük beğeni topladı. Festivalin açılış programı; yöresel lezzetlerin ikramıyla son buldu.

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