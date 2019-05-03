(Görüntülü) Anamur'daki önemli bölge bakanlığa devredilecek
03 Mayıs 2019 Cuma 14:43
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1TEİS Başkanı Saydan'dan 'aşı'...
- 2'Tiroit kanserindeki artışın nedeni...
- 3(Görüntülü) Prof.Dr. Pekcan: Akdeniz...
- 4"Sahurda çok yiyen az acıkır mantığı...
- 5Prof.Dr. Pekcan: Akdeniz diyeti yaşam süresini...
- 6(Görüntülü) 'Binlerce ortodonti...
- 7“Kakao kalbi koruyor”
- 8'Binlerce ortodonti hastası mağdur...
- 9Ayağı kesilecekti, anjio ile sağlığına...
- 10Bağışlanan organlarıyla 7 kişiye umut...
- 1Genç yazar adayları usta yazarlardan sertifikalarını...
- 2Genç yazar adayları usta yazarlardan sertifikalarını...
- 3(Görüntülü) 19 Mayıs’ın 100. yıl...
- 419 Mayıs'ın 100. yılı için 1919...
- 519 Mayıs’ın 100. yıl kutlamaları Ümraniye’de...
- 6Türkiye’den ve dünyadan eğitimciler...
- 7(Görüntülü) Binlerce öğrenci ‘hayallerini...
- 8(Görüntülü) Uluslararası Güvenlik...
- 9Binlerce öğrenci ‘hayallerini uçurdu’
- 10Lojistik araçları Darüşşafaka için...
- 1Tüm Türkiye Emlakjet Kullanarak Dairesini...
- 2"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 3Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 4Kredili konut satışları Kasım'da...
- 5Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 6Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 7Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 8İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 9Sahibinden Satılık Arsa
- 10Konut Satışları Artarak Devam ediyor
İlgili Haberler
SON DAKİKA
- 1Turkcell gelirleri yılın ilk çeyreğinde...
- 2Bahçeli: Cumhur ittifakı, istiklalin muhafızı...
- 3Genç yazar adayları usta yazarlardan sertifikalarını...
- 4Genç yazar adayları usta yazarlardan sertifikalarını...
- 5Bitlis'te aranan hükümlü yakalandı
- 6Bitlis'te aranan hükümlü yakalandı
- 7Hurdacı, av tüfeğiyle intihar etti
- 8Boşandığı eşini döven kocayı bıçaklayan...
- 9Bağcılar’da ibadethaneler Ramazan ayı...
- 10Ayvalık’ta kaçak teknesi battı: 9 ölü...
- 11/ek fotoğraflar // Büyük Çamlıca Camii'nin...
- 12(Görüntülü) Bakan Kasapoğlu milli haltercileri...
- 13flaş
- 14(Görüntülü) Önündeki araca çarpmamak...
- 15flaş
- 16(Görüntülü) TÜROFED Başkanı Ayık...
- 17(Görüntülü) Edirne'de Kakava Çoşkusu
- 18(Görüntülü) Kayseri'de sahte para...
- 19(Görüntülü) Kars'ta 'çocuğa...
- 20Önündeki araca çarpmamak için kafeye...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:55
|05:53
|13:12
|17:05
|20:11
|21:54