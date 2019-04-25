Yüksel KOÇ-Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL,()-KARTAL'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda bulunan emanet depolarında, Balyoz Darbe Planı davalarından, Çiftlikbank davasına, uyuşturucu ve silah kaçakçılığına kadar, binlerce davanın delilleri muhafaza ediliyor.
(Görüntülü) Anadolu Adalet Sarayı'ndaki Adli Emanet deposu kapılarını açtı (1)
Yüksel KOÇ-Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL,()-KARTAL'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda bulunan emanet depolarında, Balyoz Darbe Planı davalarından, Çiftlikbank davasına, uyuşturucu ve silah kaçakçılığına kadar, binlerce davanın delilleri...
25 Nisan 2019 Perşembe 14:39
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