(Görüntülü) Amorium Antik Kenti'nde kazı çalışmaları başladı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde, M.Ö. 2000 yılına tarihlenen ve 7 uygarlığa ev sahipliği yapan Amorium Antik Kenti'nde, yaz dönemi arkeolojik kazılar başladı. Hisar köyünde sınırları içinde yer alan Hitit, Phryg, Yunan, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı döneminde kesintisiz yerleşim yeri olarak kullanılan Amorium Antik Kenti'nde yeni dönem kazıları başladı. Antik kentte 1987 yılında İngiliz araştırmacı Prof. Dr. R. Martin Harrison'un başlattığı arkeolojik kazılar, 1992 yılında İngiliz araştırmacı Dr. Chris Lightfoot tarafından 2009'a kadar devam ettirildi. 2009 yılında ara verilen kazılar, 2013 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı onayı ile Afyonkarahisar Müzesi Başkanlığı'nda ve Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Bizans Sanatı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Zeliha Demirel Gökalp'in bilimsel danışmanlığında tekrar başladı. Prof. Dr. Gökalp başkanlığındaki kazılarda, üniversitelerin arkeoloji bölümü öğrencilerinin yanı sıra 30 kişilik ekip görev alıyor. KAZILAR 3 NOKTADA SÜRÜYOR Prof. Dr. Zeliha Demirel Gökalp, antik kentte 1987 yılından beri arkeolojik kazı çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi. 1987 yılında çalışmaların aşağı ve yukarı şehir kapılarında, iki kilisede, hamam ve sivil konut olduğu düşünülen yapılarda yapıldığını anlatan Prof. Dr. Gökalp, "2013 yılından itibaren ise çalışmaları yukarı şehirde höyüğün güneybatısında Türk dönemi yerleşimi olduğu düşünülen 'iç sur'da, höyük üzerinde mimari kalıntısı ile işlevi tespit edilebilen ender yapılardan biri olması nedeniyle 'Bazilika B' adı verilen kilisede ve aşağı şehrin batısında, önceki çalışmalarda 'Büyük Bina' olarak adlandırılmış yapı bakiyesinin doğusundaki Geç Roma/Erken Bizans dönemi yapılarında sürdürüyoruz" dedi. ESERLER AFYONKARAHİSAR MÜZESİ'NDE SERGİLENECEK Amorium Antik Kenti'nin Afyonkarahisar'ın tarihi açısından çok önemli bir yere sahip olduğunu kaydeden Prof. Dr. Zeliha Demirel Gökalp, "32 yıldır devam eden arkeolojik kazılarda özellikle Ortaçağ günlük yaşamına ışık tutacak çok önemli buluntular ele geçti. Buluntulardan taşınmaz eserler yerinde ve kazı evi bahçesinde sergileniyor. Buradan çıkan seramik, maden, cam, kemik, kurşun mühür, sikke, yazıtlar ve küçük taş eserler ise Afyonkarahisar Müzesi'nde sergileniyor" diye konuştu. SANAL GERÇEKLİK GÖZLÜĞÜYLE ANTİK KENT GEZİSİ Antik kentin 3 boyutlu tanıtım videosunu da hazırlandıklarını kaydeden Prof. Dr. Zeliha Demirel Gökalp, ziyaretçilerin bu sayede kent hakkında bilgi sahibi olacağını söyledi. Yine antik kenti yakından tanımak isteyenler için Anadolu Üniversite Proje Birimi'nin desteklediği Umay Müze Müdürlüğü'nün tasarladığı, 'VR Kronos Gözlük' (Sanal gerçeklik gözlüğü) hazırladıklarını söyleyen Prof. Dr. Gökalp, "Android ve iOS uygulamasından 'Amorium' veya 'Vrkronos' programlarını indiren ziyaretçiler kenti 3 boyutlu gezebilecek" dedi.