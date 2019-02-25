(Görüntülü) Ameliyat sonrası felç oldu

HATAY'da inşaat işçisi Halil Bozkurt'un (60) geçirdiği kalp ameliyatı sonrası sol tarafı felç oldu. Çalışamaz hale gelen Bozkurt, ailesiyle birlikte, komşularının yardımlarıyla hayata tutunmaya çalıştığını söyledi. Merkez Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi'nde yaşayan Halil Bozkurt, 2013'te inşaatta çalıştığı sırada kalp krizi geçirdi. Arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan ve ameliyat olan Bozkurt'a kalp pili takıldı. Ancak sağlığı ile ilgili sorun yaşamaya devam eden Halil Bozkurt'un sol tarafı felç oldu. 'EVİMİ GEÇİNDİREMİYORUM' Yaklaşık 20 yıldır inşaatlarda çalışarak evini geçindirdiğini söyleyen Bozkurt, "2013 yılında bir kalp krizi geçirdim 10- 15 dakika kalbim durmuş, çalışmamış. Kalbimi çalıştırdıktan sonra beni hastaneye sevk etmişler. Araştırma hastanesinde kalbimi çalıştırdıktan sonra anjiyo yapmışlar ve stent de takmışlar. Aradan 2 yıl geçtikten sonra kalp yetmezliği nedeniyle tekrar ameliyat oldum, açık kalp ameliyatı oldum. Açık kalp ameliyatından 2 yıl sonra düşüp bayılmaya başladım, başım dönüyordu, gözlerim kararıyordu, düşüyordum. İki defa ambulansla beni evden aldılar. Hastaneye gittim, muayene sonucu doktorlar, kalp yetmezliği olduğunu, kolesterolümün de yüksek olduğunu söyledi. Sonrasında sol tarafıma felç indi. Ne kadar uğraştıysak da doktorlara gittiysem de bir neticeye varılamadı" dedi. 'EMEKLİ OLMAK İSTİYORUM' En küçüğü 6 yaşında, 4 çocuk sahibi olduğunu belirten Halil Bozkurt, bir arkadaşının çocuklarının servis ve okul masraflarını karşıladığını söyledi. Emekli olmak istediğini belirten Bozkurt şöyle konuştu: "3 bin gün sigorta primim yattı. Askerlik borçlanmasını yatırabilirsem emekli olabilirim. Ancak askerlik borçlanmasını da yatıramıyorum. Geçenlerde hesaplattırdım 16 bin 500 TL dediler. Gücüm yok, imkanım yok, yatıramıyorum. Devlet hastanesine gittim, iki defa rapor için sağlık heyetine girdim, rapor alamadım. Araştırmaya sevk ettiler. Mart'ın 19'unda tekrar araştırma hastanesinde heyete gireceğim. İnşallah rapor alabilir, emekli olabilirsem bu dertten kurtuluruz. Devlet büyüklerimizden yardım istiyorum evimi geçindirecek kadar." Halil Bozkurt'un eşi Samiha Bozkurt ise "Eş dost yardımıyla geçiniyoruz. Ben de çalışamıyorum, eşime baktığım için. Bir de çocuğum var, çocuğuma bakıyorum. Bir işe de gidemiyorum, zaten iş de bulamıyorum. Devlet büyüklerimizden yardım talep ediyoruz, inşallah sesimizi duyarlar" dedi.