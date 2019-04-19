(Görüntülü) Amatör oyunculardan aksiyon filmi
ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 35 kişilik amatör oyuncu ekibi, uyuşturucu ticaretini anlatan aksiyon filmi çekti. Viranşehir'de aralarında esnaf, öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu 35 kişi,...
19 Nisan 2019 Cuma 14:13
ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 35 kişilik amatör oyuncu ekibi, uyuşturucu ticaretini anlatan aksiyon filmi çekti. Viranşehir'de aralarında esnaf, öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu 35 kişi, uyuşturucu ticaretine dikkat çekmek amacıyla 'Kırmızı Taş' isimli aksiyon filmi çekti. Viranşehir'e yerleşen Suriye uyruklu Zakaria Saqr'ın yönetmenliğini yaptığı filmin çekim ve montajı 9 ayda tamamlandı. Sosyal medyada yayınlanan fragmanı ile ilgi toplayan filmin görüntü yönetmenliğini yapan öğretmen Hüseyin Demirtaş, 'yerli ve milli' olarak tanımladığı çalışma ile insanları uyuşturucudan uzak tutmayı amaçladıklarını söyledi.
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