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(Görüntülü) Amasya’da sağanak; yollar göle döndü

AMASYA’da etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla döldu, sürücüler araçları ile yollarda kaldı. Kentte bazı işyerlerinin zemin ve bodrum katları da su altında kaldı.  Amasya'da etkili olan şiddetli sağanak...

AMASYA’da etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla döldu, sürücüler araçları ile yollarda kaldı. Kentte bazı işyerlerinin zemin ve bodrum katları da su altında kaldı. 

Amasya'da etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Beyazıt Paşa Mahallesi'nde göle dönen yolda çok sayıda sürücü otomobilleri ile yolda kaldı. Yağmur nedeniyle sel oluşan yol ve kaldırımlarda tahribat meydana geldi. Yağmur suları nedeniyle bazı iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını da su bastı. Esnaf, dükkanlarına dolan suyu tahliye etmeye çalıştı. Amasya Belediyesi ekipleri tıkanan rögarlara müdahale etti. 

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