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(Görüntülü) Amasya'yı sağanak ve dolu vurdu

Sinan HARMANCI/AMASYA, () - AMASYA'da, gece saatlerinde etkili olan sağanak, Ziyaret beldesindeki Saraycık Mahallesi'nde sele neden oldu. Göynücek ve Suluova ilçelerinde yağan dolu nedeniyle de tarım arazileri zarar gördü. Amasya'da, gece...

Sinan HARMANCI/AMASYA, () - AMASYA'da, gece saatlerinde etkili olan sağanak, Ziyaret beldesindeki Saraycık Mahallesi'nde sele neden oldu. Göynücek ve Suluova ilçelerinde yağan dolu nedeniyle de tarım arazileri zarar gördü. Amasya'da, gece saatlerinde sağanak etkili oldu. Merkeze bağlı Ziyaret beldesindeki Saraycık Mahallesi'de, Keçi Deresi çevresinde sel meydana geldi. Derenin taşması, tarım arazilerinde zarara yol açtı. Bazı evlerin giriş katlarını su basarken, yollarda ise çökme meydana geldi. Ziyaret Belediyesi ekipleri, selin ardından hasar oluşan yollarda temizlik ve onarım çalışması yaptı. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Uyanık, "Allah, bu tür felaketlerden ve daha büyüklerinden korusun, bir daha yaşatmasın" dedi. Öte yandan Göynücek ve Suluova ilçelerinde etkili olan dolu nedeniyle arpa, buğday, haşhaş, mısır, soğan tarlaları ile meyve bahçeleri zarar gördü. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, doludan zarar gören bölgelerde hasar tespit çalışması başlattı.

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