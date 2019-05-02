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(Görüntülü) Amasya Belediyesi tabelasına T.C. ibaresi eklendi

AMASYA Belediye Başkanı MHP’li Mehmet Sarı’nın talimatı ile başkanlık binasının girişinde yer alan ‘Amasya Belediyesi’ tabelasının üzerine ‘T.C.’ harfleri eklendi. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra Amasya Belediye Başkanı seçilen...

AMASYA Belediye Başkanı MHP’li Mehmet Sarı’nın talimatı ile başkanlık binasının girişinde yer alan ‘Amasya Belediyesi’ tabelasının üzerine ‘T.C.’ harfleri eklendi. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra Amasya Belediye Başkanı seçilen MHP’li Mehmet Sarı, makam kapısını söktürdü, birim müdürlerinin makam araçlarını toplattı. Başkan Sarı, Amasya Belediye binasının girişinde yer alan ‘Amasya Belediyesi’ tabelasının üzerine Türkiye Cumhuriyeti kısaltması olan T.C. harflerinin eklenmesi kararını aldı. Bunun üzerine ekiplerce, Amasya Belediyesi' yazılı tabelaya 'T.C.' ibaresi eklendi Sevenle sevgilisini buluşturduklarını belirten Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Ben düne bakmam. Ben bugündeyim, bugüne bakıyorum. Belediyemizde bizim bildiğimiz kadarıyla eskiden hep T.C. yazardı. Şöyle bir baktım bizim belediyede T.C. yazmıyor. Hemen 'Teklif alın firmalardan' diye talimat verdim, teklifler geldi. Onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Sevenle sevgilisini buluşturduk" diye konuştu.

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