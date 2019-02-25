Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Onlar,  polisin can dostları... Bombaların kokusunu alıyor, patlamaları önlüyorlar
Bombaların kokusunu alıyor, patlamaları önlüyorlar
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu: 101 gözaltı kararı
KKK'da FETÖ operasyonu: 101 gözaltı...
İstanbul'da yarın okullar tatil edildi
İstanbul'da yarın okullar tatil edildi
Çatalca'da fırtına bir caminin minaresinin külahını yıktı
Fırtına bir caminin minaresinin külahını...

(Görüntülü) Amanos Dağlarının en yüksek zirvesine yürüdüler

İbrahim EMÜL - OSMANİYE,() OSMANİYE Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü (ODAK) tarafından, Amanos dağlarının en yüksek zirvesi olan Düldül Dağına, kar yürüyüşü etkinliği düzenlendi. Bu yıl şehitler anısına 2'ncisi...

İbrahim EMÜL - OSMANİYE,() OSMANİYE Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü (ODAK) tarafından, Amanos dağlarının en yüksek zirvesi olan Düldül Dağına, kar yürüyüşü etkinliği düzenlendi. Bu yıl şehitler anısına 2'ncisi yapılan kış zirve faaliyetine 44 kişi katıldı. Genellikle orta zorluk derecesindeki yaklaşık 12 kilometrelik dik parkur içeren faaliyet, çok fazla çığ riski olduğu için her zaman kullanılan rota değiştirilerek küçük zirve faaliyeti şeklinde 6 saatte tamamlandı. Araçlarla Çağşak Yaylası mevkiine gelen katılımcılar, tırmanış için gerekli malzemelerle birlikte, kar kalınlığının zaman zaaman 2 metreyi bulduğu parkuru yürüyerek tamamladı. 2 bin 274 rakımlı zirvenin yamaçlarına ulaşan ekip, burada Düldül Dağının eşsiz manzarası izleyip bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Türk bayrağı açan katılımcılar, şehitler anısına saygı duruşunda bulunup, istiklal marşı okudu. Türkiye Dağcılık Federasyonu Dağcılık Eğitmeni ve ODAK Sekreteri Yücel Erdoğan, bu yıl şehitler anısına Osmaniye'nin en yüksek dağına gerçekleştirilen zirve tırmanışı ve kar yürüyüşü etkinliğinin sorunsuz bir şekilde tamamlandığını belirterek, tüm katılımcılara teşekkür etti. Yücel Erdoğan, en önemli kurallarının, grup birliğine uymak, doğaya sadece ayak izimizi bırakmak ve dönüşte sadece çekilen fotoğraf ve videolarla dönmek olduğunu sözlerine ekledi. Düldül Dağı zirve tırmanışı faaliyeti sonrasında, doğa sporcuları, Düziçi Karasu şelalesini de gezdi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328