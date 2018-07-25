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(Görüntülü) Alt yapı yenilemesi için açılan çukura bidonlu önlem

BOLU'da, alt yapı yenileme çalışması kapsamında açılan çukura bidon konularak önlem alındı. Havanın kararması nedeniyle bidonu fark etmeyerek üstüne çıkan otomobil askıda kaldı. Yaklaşık 20 kişi aracı kaldırarak kurtardı. Kaza,...

BOLU'da, alt yapı yenileme çalışması kapsamında açılan çukura bidon konularak önlem alındı. Havanın kararması nedeniyle bidonu fark etmeyerek üstüne çıkan otomobil askıda kaldı. Yaklaşık 20 kişi aracı kaldırarak kurtardı. Kaza, akşam saatlerinde İzzet Baysal Mahallesi Çakmaklar yolu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre alt yapı yenileme çalışması için yolun ortasına açılan çukura, mavi bir bidon ve iki duba ile önlem alındı. Caddede seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 GG 031 plakalı otomobil, havanın karanlık olması nedeniyle önlemleri fark etmeyerek bidonun üzerine çıktı. Aracın çekişini sağlayan ön tekerlekleri yerden kesilerek otomobil askıda kaldı. Araç sürücüsü çevredekilerden yardım istedi. Yaklaşık 20 kişi aracı kaldırarak bulunduğu yerden kurtardı. Vatandaşlar, alınan önlemin yetersizliğine tepki gösterdi.

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