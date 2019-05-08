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(Görüntülü) Almanya'dan ev sahibi gelince ortada kaldılar

MUŞ'un Varto ilçesinde yaşayan Gül Ailesi, 8 yıldır kiracı olarak oturdukları evin sahibi Almanya'dan dönünce sokakta kaldı. 2 çocuklu aile, sokakta kurdukları brandanın altına eşyalarını yığıp, burada yaşamaya başladı.  Varto'ya...

MUŞ'un Varto ilçesinde yaşayan Gül Ailesi, 8 yıldır kiracı olarak oturdukları evin sahibi Almanya'dan dönünce sokakta kaldı. 2 çocuklu aile, sokakta kurdukları brandanın altına eşyalarını yığıp, burada yaşamaya başladı. 

Varto'ya 18 kilometre uzaklıkta bulunan Güzelkent köyünde çobanlık yapan Cüneyt Gül (35), Emine Gül (30) ile evlendikten sonra Almanya'da bulunan köylüsü Haydar Beyazgül'e ait evi kiraladı. Toprak (8) ve Enes (5) isimli 2 çocuğu olan Gül Ailesi'ne, ev sahipleri haber göndererek, köyüne geri döneceğini ve evi boşaltmalarını söyledi. Ancak aile, köyde kiralık ev bulamadı.

Ev sahibi Almanya'dan gelen Cüneyt Gül de eşyalarını sokağa yığdı. Aile, sokakta kurulan brandanın altında yaşamaya başladı.

Varto Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na müracaat eden baba Gül, ev talebinde bulundu. Vakıftan olumsuz yanıt aldığını söyleyen Gül, "Köyde Almanya'da yaşayan birinin evinde kiracı olarak kalıyordum. Ancak ev sahibi Almanya'dan döneceğini söyleyince çıkmak zorunda kaldım. Köyde kiralık ev bulamadım. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na müracaat ettim. Olumsuz cevap aldım, maddi imkanım yeterli olmadığı için ev yapma imkanım yok. Perişan oldum. Eşyalarımı brandanın altına aldım. Eşim ve çocuklarımla birlikte gece gündüz bu brandanın altında yaşam mücadelesi veriyoruz" dedi.

Günlük yemeklerini komşularının verdiğini belirten Emine Gül ise "Sürekli yağmur yağıyor, çok zor durumdayız. Bir destek bekliyoruz. İki çocuğum var, eşim çobanlık yapıyor. Bir haftadan beridir dışardayız. Eşyalarımız ıslanmasın diye branda çektik. Yer bulamazsak sokakta kalacağız" diye konuştu..

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