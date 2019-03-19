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(Görüntülü) Alkollü ve ehliyetsiz sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı

ADANA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan otomobilin sürücüsü, yaklaşık 5 kilometre süren kovalamacayla yanındaki arkadaşıyla birlikte yakalandı. Ehliyetinin bulunmadığı ve alkol aldığı için kaçtığını söyleyen sürücü...

ADANA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan otomobilin sürücüsü, yaklaşık 5 kilometre süren kovalamacayla yanındaki arkadaşıyla birlikte yakalandı. Ehliyetinin bulunmadığı ve alkol aldığı için kaçtığını söyleyen sürücü Süphan A.'nın yapılan kontrolünde 0,61 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekibi, şüphelendiği 01 FCD 75 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, kaçmaya başladı. Ara sokaklardan Aliya İzzetbegoviç Bulvarı'na çıkan otomobil sürücüsü, daha sonra tekrar Gürselpaşa Mahallesi ara sokaklarına girerek, izini kaybettirmeye çalıştı. Polisin takibinden kurtulamayan sürücü, ardından Kıyı Boyu Caddesi'ne çıkıp, kaçmayı sürdürdü. Öğretmenler Bulvarı'na yaklaştığı sırada otomobilin direksiyon kontrolünü yitiren sürücü, kaldırıma çarpıp, aracın sol ön lastiğini parçaladı. Daha fazla uzaklaşamayan sürücü, Yeşiloba Mahallesi'nde arkadaşıyla birlikte aracı terk edip, yaya olarak kaçmak istedi ancak bölgeyi polis ekiplerince yakalandı. Yapılan kimlik kontrolünde adının Süphan A. olduğu belirlenen sürücü, ehliyetsiz ve alkollü olduğunu için kaçtığını belirtip, pişman olmadığını söyledi. Otomobilde yapılan aramada ise herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, 0,61 promil alkollü olduğu belirlenen Süphan A.'ya ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak, dur ihtarına uymamak ve trafiği tehlikeye düşürmekten suçundan işlem yapıldı.

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