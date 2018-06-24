Alper KORKMAZ / İSTANBUL, () ALİBEYKÖY Barajı'nda boğulan 3 çocuğun cenazesi aileleri tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Alibeyköy Barajı'na dün serinlemek için giren Nurullah Yanak (11), kardeşi Şefik Yanak (8) ve Mustafa Altan (11) boğuldu. Çocukların cenazeleri incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Buradaki işlemlerinin ardından 3 çocuğun cenazesi aileleri tarafından teslim alındı.
(Görüntülü) Alibeyköy Barajı'nda boğulan 3 çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
Alper KORKMAZ / İSTANBUL, () ALİBEYKÖY Barajı'nda boğulan 3 çocuğun cenazesi aileleri tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Alibeyköy Barajı'na dün serinlemek için giren Nurullah Yanak (11), kardeşi Şefik Yanak (8) ve Mustafa...
24 Haziran 2018 Pazar 12:22
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