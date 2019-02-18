(Görüntülü) Alaska kurdunun ağzından balığı alma mücadelesi

Kars-Ardahan sınırları içerisinde, 123 kilometrekarelik yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde sahipleri tarafından gezintiye çıkarılan Alaska kurdu, buzun delinmesiyle gölden çıkarılan balığı ağzıyla yakaladı. Sahipleri ve çevredekiler uzun süre balığı kurdun ağzından almaya çalıştı.Özel Çelik Başarı Koleji öğretmen, öğrenci ve velileri yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'ne giderek kısa film çekti. İngilizce hazırlanan film için buzda açılan deliklerden balık çıkaran öğrenciler çalışmalarını kamerayla görüntüledi. Bu sırada Ardahan'dan gelen gençlerin 'Sona' ismini verdikleri Alaska kurdu öğrencilerin yanına geldi. Öğrencilerin görmesi için ağlarla çıkarılan bir balığı yakalayan Sena, dişlerini geçirerek daha da bırakmadı. Sahipleri ve çevredekiler uzun süre balığı kurdun ağzından almaya çalıştı. Balık ve tavuk eti yememeleriyle bilinen kurt köpeği yaklaşık 5 dakika balığı dişleri arasında tuttu. Sahiplerinin tüm çabaları sonuçsuz kalınca ağzındaki balıkla dolaşan Alaska Kurdu bir anda ilgi odağı oldu. Gençler kurtla birlikte hatıra fotoğrafları çektirmeye başladı. Alaska kurdu bir süre ağzında tuttuğu balığı buzlu zemine bırakarak sahipleriyle birlikte alandan uzaklaştı.