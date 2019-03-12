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(Görüntülü) Alaşehir'de pazar yerinde birden İstiklal Marşı çalındı

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), () - MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, Salı Pazarı'nda hoparlörlerden İstiklal Marşı okutuldu. Pazar esnafı ve vatandaşlar hazır ola geçerek hep bir ağızdan marşa eşlik etti. Alaşehir Belediyesi,...

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), () - MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, Salı Pazarı'nda hoparlörlerden İstiklal Marşı okutuldu. Pazar esnafı ve vatandaşlar hazır ola geçerek hep bir ağızdan marşa eşlik etti.

Alaşehir Belediyesi, İstiklal Marşı'nın kabulünün 98'inci yıl dönümü kapsamında ilginç bir etkinlik gerçekleştirdi. Salı Pazarı'nda, hoparlörlerden İstiklal Marşı okunmaya başladı. Bunun üzerine pazar esnafı ve alışveriş için gelenler hemen hazır ola geçerek, marşa eşlik etti. Marşın sona ermesinin ardından Alaşehir Belediye Başkanı MHP'li Ali Uçak ve ekibi, pazarcılarla görüşüp, İstiklal Marşı'nın sosyal deney amacıyla okunduğunu açıkladı. Uçak, İstiklal Marşı'nın kabulünün 98'inci yıl dönümü nedeniyle bu uygulamayı yaptıklarını belirterek, gösterilen duyarlılıktan etkilendiğini söyledi.
 

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