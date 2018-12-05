(Görüntülü) Alaşehir'de kadına şiddete karşı ses oldular

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), () - MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, Ahmet Altan Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan 'Kadına Sessiniz' projesi kapsamında, yürüyüş ve çeşitli etkinliklerle kadına şiddet protesto edilip, farkındalık oluşturulmaya çalışıldı.



Alaşehir'de, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Gençlik Projeleri Destek Özel Çağrı Programı' kapsamında, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda farkındalık oluşturulması için Ahmet Altan Anadolu Lisesi tarafından 'Kadına Sessiniz' projesi hazırlandı. Bu çerçevede Alaşehir Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda çeşitli etkinlikler düzenlendi. Ahmet Altan Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin katıldığı etkinlikte kadına şiddete karşı farkındalık oluşturulmaya çalışıldı. Öğrenciler, mahallelerdeki kahveler ile iş yerlerini gezerek, kadına şiddete neden karşı olunması gerektiğini anlattı. Etkinlik, meydanda kitap okunması ve müzik öğretmenlerinin seslendirdiği şarkılar eşliğinde öğrencilerin dans edip, oynamasıyla sürdürüldü. Kitap okuma etkinliğine, kurslarda okuma yazma öğrenen kadınlar da destek verdi.



ELLERİNDE DÖVİZLERLE YÜRÜDÜLER



İlçede bulunan diğer okullardan temsili olarak 1'er öğrencinin de destek verdiği etkinliklerde; Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun ile eşi Duygu Uçgun ve Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş'in de katılımıyla kortej oluşturuldu. Kuvayi Milliye Caddesi'nde toplan öğrenciler, protokol üyeleriyle birlikte Sevgi Yolu güzergahını takip ederek, ellerinde kadına şiddeti protesto eden dövizlerle Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüş boyunca 'Kadına kalkan eller kırılsın', 'Kadına şiddete hayır' sloganları atıldı. Yürüyüşün sonunda kadına şiddeti konu alan skeçler ve çeşitli gösteriler sunuldu. Gösterinin sonunda havaya balonlar bırakıldı.



Alaşehir Kaymakamı Uçgun, etkinlikteki konuşmasında, "Kadın ailenin her şeyidir. Kadın annedir, eştir. Kadına her türlü şiddete 'Hayır' diyoruz. Alaşehir olarak kadının sesi olmak için kadına ses olmak için buraya toplanmış bulunuyoruz" dedi.



Öte yandan 'Kadına Sessiniz' projesinin yaklaşık 1 ay süren hazırlıkları öncesi Alaşehir İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülistan Güngör ve Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü psikologları tarafından kadına şiddete karşı Ahmet Altan Anadolu Lisesi öğrencilerine konferanslar verildiği bildirildi.