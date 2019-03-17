(Görüntülü) Alaşehir'de jeotermal havuzu taştı, 5 dönüm bağ zarar gördü

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, özel bir firmaya ait jeotermal kuyusunun tahliye havuzunun taşması sonucu yakındaki 5 dönümlük bir üzüm bağı zarar gördü. Jeotermal firmasının Genel Koordinatörü Ufuk Şentürk, mağdur olan bağ sahibinin zararının karşılanacağını söyledi. Kemaliye Mahallesi, Kemaliyealltı mevkisindeki özel bir firmaya ait jeotermal kuyusunun tahliye havuzu, bugün saat 07.30 sıralarında taştı. Taşan jeotermal suları yakındaki İdris Şentürk'e ait 5 dönüm bağı bastı. Durumu haber alıp bağına giden Şentürk, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Şentürk, "Geldiğinde bağım göle dönmüştü. Sıcak suyun neden olduğu buhar nedeniyle göz gözü görmüyordu. Bu bağdan artık 5 yıl boyunca ürün alınamaz. Bağın ömrü bitti. Zararımın karşılanması istiyorum. Jeotermal kuyularından kaynaklı bu tür afetler son zamanlarda sık yaşanır oldu. Yetkililerin buna bir önlem bulması lazım. Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine rapor tutturdum. Tek gelir kaynağım olan üzüm bağım gitti. Bundan sonra ne yaparım, bilemiyorum. Çaresiz kaldım" dedi. Jeotermal firmasının Genel Koordinatörü Ufuk Şentürk ise, "Çalışma yaptığımız jeotermal kuyunun başında bulunan reenjeksiyon kuyularına toplanan suyu basan pompanın arıza yapması sonucu, güvenlik havuzunda depolanan su sabaha karşı taşmış. Yaklaşık 30 dakika bu durum devam etmiş, bağlara yaklaşık 40 ton civarında su taşmıştır. Kısa sürede yapılan çalışma sonucu sorun giderilerek, su kontrol altına alındı. Su basması sonucu zarar gören bağ sahibinin zararı karşılanacaktır" dedi.