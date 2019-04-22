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(Görüntülü) Alaşehir'de caddelerin temizliğine kadın eli değdi

Manisa'nın Alaşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Öküzcüoğlu'nun ilk icraatlarında biri kadın temizlik işçisi çalıştırmak oldu. İlk etapta 3 kadın temizlik işçisi, Sevgi Yolu, Çarşı merkezindeki caddelerde ellerinde süpürgelerle...

Manisa'nın Alaşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Öküzcüoğlu'nun ilk icraatlarında biri kadın temizlik işçisi çalıştırmak oldu. İlk etapta 3 kadın temizlik işçisi, Sevgi Yolu, Çarşı merkezindeki caddelerde ellerinde süpürgelerle temizlik yapıyor.
Alaşehir'de kadın temizlik işçileri göreve başladı. İlk etapta 3  kadın temizlik işçisi, Sevgi Yolu ve Çarşı merkezi içindeki caddeleri temizleyecek. Her gün sabahtan akşama kadar dönüşümlü olarak caddeleri dolaşacak olan kadınlar, ellerinde süpürge ve faraşla çöpleri temizleyecek. Alaşehirliler, caddeleri süpüren kadın temizlik işçilerini görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Alaşehirliler, yapılan uygulamadan çok mutlu olduklarını dile getirip, 'Kadın elinin değdiği yer temiz olur' dedi. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Kadınlarımızın ekonomik ve sosyal yaşamda erkeği ile omuz omuza mücadele vermesini istiyoruz. Bu anlamda da önce temizlik işlerinden başladık. Kadınlarımızın elinin değdiği her yer güzelleşecek inşallah. Her yer çiçek açacak. Eşitlik her zaman güzel. Atamız da öyle söylemiş. Alaşehir'de bir ilki yaşıyoruz. Şimdi 3 kişi başladılar ama bu arkadaşların sayısı gün gün artacak dedi.
'KADIN KOOPERATİFLERİ KURACAĞIZ'
Kadınların her zaman arkasında olacaklarını da vurgulayan Başkan Öküzcüoğlu, Bundan sonra da yapacağımız ilk iş, kadın kooperatifleri kurmak olacak.
Bunun için gezilerimizi yaptık, bu alanda örnek belediyelerimiz  var. Kadın kooperatiflerimizle ilgili her evin bir atölye olmasını sağlayacağız ve kadın eli tezgahları açacağız. Evlerde ürettiğiniz ürünler de artık ticari değerini bulacak. Herkes evine gelir kapısı açmış olacak diye konuştu. Alaşehir Belediyesi'nde işe başlayan 2 çocuk annesi Nurcan Aydın, 1 çocuk annesi Filiz Abi ve 2  çocuk annesi Gülşen Ay çevre temizliğine katkı sağladıkları niçin çok mutlu olduklarını, işlerini severek yaptıklarını söyledi.

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