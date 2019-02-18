(Görüntülü) Alanya'da güneşi gören sahile indi 

Antalya'nın Alanya ilçesinde yağmurlu havanın yerini güneşli havaya bırakmasıyla vatandaşlar ve tatilciler sahilde güneşlendi.

Hava sıcaklığının 17, deniz suyu sıcaklığının 15 derece, nem oranının yüzde 42 ölçüldüğü ilçede, vatandaşlar güneşli havanın keyfini çıkardı. Kleopatra Plajına gelen vatandaşlar ve tatilciler kumsala uzanarak güneşlendi. Bazı vatandaşlar balık tutarken bazıları da yürüyüş yaptı.

Üniversite öğrencisi Dilen Tuncer, havanın güneşli olmasından faydalanarak arkadaşıyla yürüyüşe çıktığını söyledi. Yağmurdan sonra güneş açması üzerine herkesin sokağa döküldüğünü söyleyen Tuncer, Herkes sahile inmiş, biz de geldik. Biraz deniz havası, biraz güneş Alanya'da güzel bir gündü. Güneş çıktıkça sahildeyiz dedi.

Meteoroloji yetkilileri, yarın bulutlu havanın hakim olacağı Alanya'da, çarşamba gününden itibaren hafta boyunca yağışın etkili olacağını söyledi.