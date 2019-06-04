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(Görüntülü) Alaaddin'in sihirli lambasıyla 25 çocuğu sevindirdi

KARABÜK'te, Alaaddin'in Sihirli Lambası masalından esinlenen üniversite öğrencisi Anıl Can Yazar (22), sembolik lambayla gittiği evlerdeki 25 çocuğun dileklerini gerçekleştirdi. Dileklerinin gerçekleştiğini gören çocuklar büyük mutluluk...

KARABÜK'te, Alaaddin'in Sihirli Lambası masalından esinlenen üniversite öğrencisi Anıl Can Yazar (22), sembolik lambayla gittiği evlerdeki 25 çocuğun dileklerini gerçekleştirdi. Dileklerinin gerçekleştiğini gören çocuklar büyük mutluluk yaşadı.

Karabük Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü son sınıf öğrencisi Anıl Can Yazar, dar gelirli ailelerin çocukları için bazı esnaf ve sponsorların yardımının yanı sıra harçlıklarından biriktirdiği paralarla giysi, ayakkabı ve oyuncak aldı. Alaaddin'in Sihirli Lambası masalından esinlenen Yazar, çocuklara sürpriz için Kayabaşı Mahallesi'ndeki ailelerin evlerine ziyarette bulundu. Kostümünü giyen Anıl Can Yazar, elindeki sembolik Alaaddin lambasıyla gittiği evlerdeki 25 çocuğa lambaya üfleyip dilekte bulunmalarını istedi. Ardından, Yazar, daha önceden öğrendiği çocukların dilekleri olan giysi, ayakkabı ve oyuncakları onlara hediye etti. Çocuklar büyük mutluluk yaşadı.

Anıl Can Yazar, "Ben Alaaddin olmaya karar verdim. Yani yeni nesil Alaaddin olmaya karar verdim. Kayabaşı Mahallesi'ne gittim ve çocuklara dedim ki, 'Alaaddin'den bir dileğiniz olsa ne dilersiniz?' Ve onların dileklerini aldım. Bayram öncesi çocukları mutlu edebilmek için o dilekleri gerçekleştirmek adına bir proje düzenledik. Ve çocukları sevindirmeye çalıştık. Umarım başarılı olmuşuzdur" dedi.
 

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