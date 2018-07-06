(Görüntülü) Akvaryumdaki köpekbalığına başarılı operasyon

ANIL UÇAN/İSTANBUL()-ViaSea Akvaryumu’nda bulunan kum kaplanı cinsi köpekbalığına başarılı bir operasyon yapıldı. 7 yaşlarındaki dişi köpekbalığı, karaciğer bölgesinde rahatsızlık tespit edilince Veteriner Dr. Yıldırım Şafak Güzin, uzman ekiplerlerle birlikte köpekbalığına 8 dakika süren bir operasyon yaptı. Kum kaplanı köpekbalığı, rutin sağlık takipleri yapılmak üzere yeniden akvaryuma bırakıldı.





Tuzla Viaport Marina’da yer alan ViaSea Akvaryumu’nda bulunan kum kaplanı cinsi köpekbalığının karın bölgesindeki şişlik nedeniyle başarılı bir operasyon geçirdi. Akvaryum yetkilileri tarafından rutin kontroller sırasında 7 yaşlarında 2 metre 10 santim uzunluğunda ve 86 kg ağırlındaki kum kaplanı cinsi köpekbalığının karın bölgesinde şişlik fark edildi. Karaciğer bölgesinde rahatsızlık olduğundan şüphelenen yetkililer hemen operasyon kararı aldılar. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dâhiliye Anabilim Dalı'ndan veteriner Doktor İle birlikte uzman bir ekip tarafından başarılıyla gerçekleştirilen operasyonun ardından köpekbalığı akvaryumda ki yerini aldı.





ZAMAN İLE YARIŞ





ViaSea bünyesinde bulunan uzman dalgıçlar tarafından bayıltılan köpekbalığı, özel sedye yardımıyla su yüzeyine çıkartıldı. Su yüzeyinde solungaçlarına su takviyesi yapılan köpekbalığı için maksimum operasyon süresi 8 dakika olarak belirlendi. 8 dakika içerisinde karaciğer röntgeni, kan örneği, patoloji için vücuttan parça alınması ve ilaç tedavisi yapıldı. 8 dakika sonunda köpekbalığı tekrar akvaryumun içerisine alındı.





“KÖPEKBALIĞI SAĞLIĞINA KAVUŞACAK”





ViaSea bünyesinde bulunan Veteriner Hekim Yıldırım Şafak Güzin köpekbalığının sağlığına kavuşacağını belirterek,”Bugün bizim köpek balıklarımızdan birisinin de oluşan sorunla alakalı bir operasyon gerçekleştirdik. Yaklaşık 15 gün önce canlımızın sağ tarafında bir şişkinlik tespit ettik. Bazı ilaçlar ve antibiyotik yardımıyla şişliği düşürmeye çalıştık. Fakat şişkinlikte herhangi bir düzelme gözlemlemedik. Bunun üzerine İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dahiliye Anabilim Dalından bir hocamız ile birlikte bugün ultrason çekimi için gün belirledik. Hocamız ile birlikte bugün ultrason çekimini yaptılar. Örneklerimizi aldık. Şimdi canlının problemi patolojik incelemeler sonucunda tam olarak belirlenecek ve canlı sağlığına kavuşacak“ dedi.





7 GÜN 24 SAAT ÇALIŞIYORUZ





Akvaryumda ki canlıların sağlığı için 7 gün 24 saat kontrol yaptıklarını belirten Yıldırım Şafak Güzin,” Canlımızın cinsi kum kaplanı köpekbalığı. Tahmini olarak 7-8 yaşında bir dişi. 2 metre 10 santim uzunluğunda ve 86 kg ağırlığında. Burada 20 kişilik bir ekip haftanın 7 günü 24 saat burada ki canlıların sağlığını iyi bir şekilde tutmak için çalışıyor. Günlük rutin kontrollerimiz sırasında bu köpek balığımızın sağ tarafında ki şişkinliği tespit ettik ve tedavi sürecine başladık “ dedi.