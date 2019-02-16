Alper KORKMAZ - Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul - AKSARAY'da bir gece kulübünde silahlı kişilerin rastgele ateş açması üzerine polis alarma geçti. Aksaray Katip Kasım Mahallesi'ndeki bir gece kulübünde sabah saatlerinde silahlı kişilerin tartışma çıkarıp ateş açması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Silahlarını çeken polisler gece kulübü çevresindeki sokaklarda önlem aldı. Özel harekat polisi de desteğe çağrıldı. Şüphelilerden biri gözaltına alınarak polis aracına bindirildi. Polisin silahlı olduğu belirtilen diğer kişiyle ilgili çalışması sürüyor.
(Görüntülü) AKSARAY'DA GECE KULÜBÜNDEKİ SİLAHLI KİŞİLER POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ 4
Alper KORKMAZ - Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul - AKSARAY'da bir gece kulübünde silahlı kişilerin rastgele ateş açması üzerine polis alarma geçti. Aksaray Katip Kasım Mahallesi'ndeki bir gece kulübünde sabah saatlerinde silahlı kişilerin...
16 Şubat 2019 Cumartesi 09:41
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