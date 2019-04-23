(Görüntülü) Aksaray'da 23 Nisan coşkusu
AKSARAY'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Aksaray'da düzenlenen kutlama törenleri, Anıt Alanı'ndaki Atatürk heykeline çelenk sunumuyla başladı. Ardından...
23 Nisan 2019 Salı 12:34
AKSARAY'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Aksaray'da düzenlenen kutlama törenleri, Anıt Alanı'ndaki Atatürk heykeline çelenk sunumuyla başladı. Ardından 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'ndaki törene geçildi. Törene Aksaray Valisi Ali Mantı, Belediye Başkanı Enver Dinçer, öğrenciler ve kent sakinleri katıldı. Törende halk oyunları ve Kurtuluş Savaşı dönemini anlatan gösteri ilgiyle izlendi.
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