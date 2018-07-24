(Görüntülü) Akıllı telefon ve tablet bilgisayar kullanımı 6 aylığa kadar düştü

MERSİN'de Uzman Psikolog Nazlı Nazan Özel, şu an her doğan bebeğin sanal dünyanın içerisine düştüğünü ifade ederek, çocukların 6 aylıktan itibaren akıllı telefon ve tablet bilgisayara maruz kaldığını söyledi. Çocukların daha yürümeye başlamadan önce teknolojik cihazlarla aşırı derecede meşgul olmaya başladığını kaydeden Özel, bunun çok büyük tehlikeler doğurabileceğini belirtti. Teknolojinin yanlış kullanımını, çocuk ve gençlerin karşılaşacağı hastalık ve çağın vebası olarak gördüğünü ifade eden Özel, "6 aydan sonra bir bebeğin, renk veya cisim olarak dikkatini çeken şeylerin doğal objeler olması gerekirken, maalesef telefon ve tablet bilgisayar dikkatini çekiyor. Aileler, çocukları oyalamak için ya da yaramazlık yapmasın diye telefonları tedbir amaçlı kullanıyor olsa bile, çocuklar açısından ciddi tehlikeler arz ediyor. Özellikle küçük yaşlarda başlayan zemin, şekil, derinlik ve gerçeklikle ilgili algılar, çocukların teknolojik cihazlara maruz kalmasıyla oluştuğu için, daha sonra gerçeklik algıları ve sosyal hayata uyum sağlamaları zor oluyor. Çocuklarda aşırı sinirlilik, dikkat eksikliği, uyku bozuklukları, hiperaktivite ve asosyal gelişimler gibi rahatsızlıkların ortaya çıkmasının temelinde yatan faktörlerdendir" dedi. ÇOCUKLAR GERÇEKLİK ALGISINI KAYBEDİYOR Çocukların ailelerinden çok telefon ve tabletle büyüdüğüne dikkat çeken Özel, "Doğal ortamda geçirilmesi gereken zamanı teknolojik cihazlarla geçiriyor. Erken ergenlik sürecinde aileden tamamen kopmalar başlıyor. Çocuk, sosyalleşmesi gereken bir çağda oyunlara ve sosyal uygulamalara kendini veriyor. Bu şekilde olduğunda çocuğun, gerçeklikle, ölüm ve yaşam arasındaki farkı dahi anlamaz hale geliyor. Çünkü oyunda görmüş olduğu karakter, sonraki süreçte yeniden canlanıyor. Çocuk bu algıyı da yitiriyor. Bazı oyunlar, çocukları ciddi tehlikeye sokuyor. Aileler çocukları telefon kullanınca bunu mükemmel bir şey gibi algılıyor. Aksine çocukları bundan uzak tutmamız gerek. Şu anda okul çocuklarının 10'da 8'ine dikkat eksikliği ve hiperaktivite tanısı konuyor. Bunu besleyen çok faktör var ve en önemli sebep ise teknolojik cihazlarla geçirilen sürenin fazla olması" diye konuştu. Ailelerin çocukları ile en az bir saat özel ve kaliteli zaman geçirmesi gerektiğini söyleyen Özel, bunun sağlanamaması halinde bu konuda uzmanlardan yardım alınmasının hayati önem taşıdığını sözlerine ekledi.