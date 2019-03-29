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(Görüntülü) Akçay'ın ilk ve son belediye başkanı yaşamını yitirdi (2)

TOPRAĞA VERİLDİ Akçay eski Belediye Başkanı ve Ege Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Cahit İnceoğlu’nun (69) cenazesi, cuma namazı sonrası Bekirefendi Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Edremit Kabristanlığı'na defnedildi. Çok...

TOPRAĞA VERİLDİ

Akçay eski Belediye Başkanı ve Ege Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Cahit İnceoğlu’nun (69) cenazesi, cuma namazı sonrası Bekirefendi Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Edremit Kabristanlığı'na defnedildi.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı cenazeye, CHP Balıkesir milletvekilleri Ensar Aytekin ve Fikret Şahin, Edremit Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkanı Aday Kamil Saka, Cumhur İttifakı'nın MHP'li Belediye Başkan adayı Tuncay Kılıç, Millet İttifakı'nın CHP'li Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan da katıldı.

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