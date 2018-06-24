Ramazan EĞRİ / İSTANBUL, () AK Partililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'daki evinin önünde toplanmaya başladı. Partililer ellerinde Türk ve AK Parti bayraklarıyla meşaleler yakarak Erdoğan lehine sloganlar atıyorlar.
(Görüntülü) AK Partililer Erdoğan'ın Kısıklı'daki evinin önünde toplanıyor
Ramazan EĞRİ / İSTANBUL, () AK Partililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'daki evinin önünde toplanmaya başladı. Partililer ellerinde Türk ve AK Parti bayraklarıyla meşaleler yakarak Erdoğan lehine sloganlar atıyorlar.
24 Haziran 2018 Pazar 22:33
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