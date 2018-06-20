(Görüntülü) AK Partililer'den İstiklal Caddesi'nde 'gençlik yürüyüşü'

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,() Ak Parti İstanbul Gençlik Kolları, Beyoğlu'nda 'Gençlik Yürüyüşü' adı altında yürüyüş düzenledi. Tünel Meydanı'ndan saat 19.00'da başlayan yürüyüş, Galatasaray Meydanı'nda okunan basın açıklamasıyla son buldu. Yürüyüşe, Ak Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin, eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, eski Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır ile Ak Parti İstanbul Gençlik Kolları üyeleri katıldı. Galatasaray Meydanı'nda Ak Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin tarafından basın açıklaması okundu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: Şu an burada kim var dendiğinde, sağına soluna bakmadan 'ben varım' diyecek gençler olarak bulunuyoruz. Ülkenin teminatı olarak görülen biz gençlerin, aklında ve kalbinde yeşerecek vatan aşkının tohumlarını bugünlerden itibaren atmamız gerekiyor. Biliyoruz ki; vatanına dinine ve milletine aşık her genç dünyada arkasından milyarları yürütebilecek, yeni çağlar açabilecek ve bilimde yeni ufuklar açabilecek güçtedir. Şu an hepimizin malumu olduğu gibi 24 Haziran'da gerçekleşecek olan seçimlere doğru adım adım ilerliyoruz. Biz aklı hür, vicdanı hür, vatan sevdası ile dertli gençler olarak önümüzdeki 24 Haziran seçimlerini, ülkemizi tuzağa çekmek, bizi zayıf düşürmek ve içimizde kardeş kavgasına sebep olmak isteyenlere karşı kazanılacak bir zafer günü olarak görüyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki; bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız ve hep birlikte Türkiye olacağız. Şunu kesinlikle unutmamalıyız ki; Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu yola bir genç olarak başladı. Kendisi, bu ülkenin birliğine ve dirliğine inanan bir genç olarak hiç bir zaman vazgeçmedi ve boyun eğmedi. Yapılan basın açıklamasının ardından yürüyüşe katılanlar buradan ayrıldı.