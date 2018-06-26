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(Görüntülü) AK Partili vekilden 5 bin kişiye teşekkür yemeği

ŞANLIURFA’da AK Parti'den 8’inci sırada milletvekili seçilen Ahmet Akay, Akçakale ilçesinde 5 bin kişilik teşekkür yemeği verdi. Akay, misafirlerini kapıda karşılayıp teşekkür ettikten sonra dev kazanlarda hazırlanan yemekler, konuklara...

ŞANLIURFA’da AK Parti'den 8’inci sırada milletvekili seçilen Ahmet Akay, Akçakale ilçesinde 5 bin kişilik teşekkür yemeği verdi. Akay, misafirlerini kapıda karşılayıp teşekkür ettikten sonra dev kazanlarda hazırlanan yemekler, konuklara servis yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlarına göre AK Parti Şanlıurfa 8’inci sırada milletvekilli seçilen Ahmet Akay seçmenlerle yemekte buluştu. Akçakale'nin Büyücek Mahallesi'nde verilen teşekkür yemeğine AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, AK Parti Akçakale İlçe Başkanı İbrahim Yıldık ile partililer ile yaklaşık 5 bin seçmeni katıldı.

Dev kazanlarda hazırlanan yöresel sac kavurması ve pilavın ikram edildiği teşekkür yemeğin ardından konuşan Ahmet Akay, kendisine, partisine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verilen desteklerden dolayı teşekkür edererek, "Seçim öncesinde olduğu gibi halkımızın dertleriyle dertlenmeye, onlarla beraber olmaya önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz. Bizlere göstermiş olduğunuz yakın ilgi ve verdiğiniz desteklerden dolayı bir kez daha teşekkürlerimi sunuyor, düzenlemiş olduğumuz bu programa göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı da ayrıca mutlu olduğumu belirtmek istiyorum" dedi.

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