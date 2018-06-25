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(Görüntülü) AK Parti ve MHP'lilerden Marmaris'te ortak kutlama

MARMARİS'te büyük ölçüde belli olan seçim sonucunu kutlamak için bir araya gelen AK Parti ve MHP'liler, sokaklarda davul zurnayla eğlenip uzun araç kuyrukları oluşturdu. Seçim sonuçlarının büyük oranda belli olmasıyla AK Parti ve MHP'liler,...

MARMARİS'te büyük ölçüde belli olan seçim sonucunu kutlamak için bir araya gelen AK Parti ve MHP'liler, sokaklarda davul zurnayla eğlenip uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Seçim sonuçlarının büyük oranda belli olmasıyla AK Parti ve MHP'liler, Ulusal Egemenlik Caddesi'nde bulunan AK Parti binası önünde ellerinde Türk bayraklarıyla bir araya geldi. Daha sonra, AK Parti ve MHP bayraklarının asıldığı, çok sayıda aracın yer aldığı konvoy oluşturuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim şarkıları eşliğinde Ulusal Egemenlik Caddesi'ne gelindi. Trafiği kapatan partililer, bozkurt ve rabia işaretleri yaparak "Vur vur inlesin Muharrem İnce dinlesin" ve "Erdoğan reisimiz" sloganları attı. Davul ve zurna eşliğinde "Cumhurbaşkanı Erdoğan" sloganı atılarak oyunlar oynandı. Partililer daha sonra araçlarına binerek polis gözetiminde şehir turu attı. AK Parti ve MHP'lilerin beraber tur attığı konvoya, çevredeki vatandaşların yanı sıra turistler de alkışlarla destek verdi. Bazı MHP'liler araçlarından tekbir getirerek 'Ölürüm Türkiyem' şarkısı ve Mehter Marşı'nı çaldı.

Grup, Turban mevkisinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na geldiğinde, burada saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Konvoy şehir turu atarak 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda bir araya geldi. Kutlamalar burada devam etti.

AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Tayfur, "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizlere sahip çıktı bizler de şimdi ona sahip çıktık. Oyumuzu verdik ve kazandık. Halk Reis'in yanında olduğunu bugün gösteriyor" dedi.

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