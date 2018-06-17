Gülseli KENARLI - Akın ÇELİKTAŞ - İbrahim MAŞE / İstanbul - YENİKAPI Miting Alanı'nda düzenlenecek AK Parti'nin "Büyük İstanbul Mitingi" için toplanmalar başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılacağı miting için alana kurulan sahneye "Büyük Türkiye Güçlü Lider İster" yazıları asıldı ve iki dev ekran kuruldu. Meydanın bazı noktalarına ekranlar ve vinçlere takılı hoparlörler yerleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri de alana asıldı. Güvenlik noktalarından alana girenlere yağmurluk, Türk bayrağı ve AK Parti bayrağı dağıtıldı. Miting alanına gelenler x-ray cihazlarının bulunduğu kontrol noktalarından geçerek giriş yaptı. Alana ilk girenlerin sahne önünden yer kapmak için koştuğu görüldü.
(Görüntülü) AK Parti'nin "Büyük İstanbul Mitingi" için toplanmalar başladı (2)
Gülseli KENARLI - Akın ÇELİKTAŞ - İbrahim MAŞE / İstanbul - YENİKAPI Miting Alanı'nda düzenlenecek AK Parti'nin "Büyük İstanbul Mitingi" için toplanmalar başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali...
17 Haziran 2018 Pazar 15:31
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