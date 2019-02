(Görüntülü) AK Parti'nin Buca adayı Arslan, vaatlerini noterden tasdikletti

İzmir'de, AK Parti Buca Belediye Başkan Adayı Mustafa Arslan, seçilmesi halinde ilçe için yapmayı planladığı projeleri anlattı. Menderes Caddesi üzerindeki seçim ofisinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Arslan, vaatlerini, açıkladığı tarihte yerine getirememesi halinde, ertesi gün görevinden istifa edeceğini belirterek, istifa sözünü de noter onayı ile taahhüt altına aldı.

AK Parti'nin Buca adayı Mustafa Arslan, ilçede hayata geçirmeyi planladığı projelerini açıkladı. Buca'daki seçim ofisinde basın toplantısı düzenleyen Mustafa Arslan, seçilmesi halinde belediyenin gelir ve gider kalemlerini her 3 ayda bir halka ilan edeceğini ve kentin merkezinde bir utanç abidesi gibi duran cezaevini kaldıracağını söyledi. Arslan, Sözlerimi yerine getiremezsem 5 yıllık dönemin sonunu beklemeden derhal istifa edeceğim dedi. Siyasi vaatlerin de yaptırımının olması gerektiğini belirten Arslan, Verdiğim sözleri yapamadığım takdirde, istifa edeceğim. Bu istifa vaadini de Buca 24'üncü Noter onayı ile taahhüt altına alıyorum diye konuştu.

Geçmişi benzersiz, geleceği belirsiz, sorunları da çözümsüz kalan ve bu nedenle de çok yıpranan Buca'mızın kaderini değiştirmek için, yola çıktım diyen Mustafa Arslan, adaylığı öncesindeki 2 yıllık AK Parti Buca İlçe Başkanlığı hizmetlerine dikkat çekti. Arslan, 2 yıllık ilçe başkanlığım süresince yatırım değeri 200 milyon TL civarında olan birçok projenin önünü açmaktan, gurur duyuyorum dedi. Buca Cezaevi ile ilgili de açıklamada bulunan Arslan, Büyük bir haksızlıkla, Buca'nın bağrına bıçak gibi saplanmış ve o günden bu güne bir utanç anıtı gibi duran Buca Cezaevi'ni, halka açık eşsiz bir yaşam cennetine dönüştüreceğiz diye konuştu.

'BUCA HALKINA SÖZ VERİYORUM'

Bir belediye başkanı ile bir kiracı arasında hiçbir farkın bulunmadığını ifade eden Mustafa Arslan, şunları söyledi

Belediyenin asıl sahibi de halktır. Basit bir kiralamada, mal sahibine karşı verilen sözler gününde yerine gelmezse mal sahibi önce noterden ihtar gönderiyor, bu ihtarda belirtilen süre içinde yine verilen söz yerine gelmezse kontratın bitmesi beklenmeden tahliye kararı veriliyor. Bu, belediye başkanlığında da böyle olmalı. Belediyenin gerçek sahibi olan halk, kendisine verilen sözlere güveniyor ve belediyesine bir kiracı, bir emanetçi, bir şehrül-emin seçiyor. Gerçekte halkın mülkü olan belediyeyi emanet alan kişi de söz verdiği hizmetleri yerine getirerek, halka olan borcunu ödüyor. Peki, ödemezse ne oluyor Kaybolan yıllar, daha da büyüyen sorunlar ve buhar olan bütçeler dışında, hiçbir şey olmuyor. Ama artık böyle olmaması için Buca halkına söz veriyorum.

BUCA İÇİN 59 PROJE

Herkesin gururla yaşayacağı bir Buca hedefi ile yola çıktığını ve 9'u İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'ye ait olmak üzere toplam 59 proje hazırladıklarını anlatan Arslan, Ancak bunları tek tek burada anlatma imkanı yok. O nedenle Buca'daki değişimi tetikleyeceğini düşündüğümüz bazı projelerimizi sizlere anlatmak istiyorum. Projelerimizin tamamını dijital katalog olarak sizlere sunduğumuz gibi hemşehrilerimiz de web sitemizden bu projelere ulaşabilecekler dedi. Arslan, Bugün noter onaylı olarak sözünü verdiğimiz, cezaevinin 3,5 yıl içinde Buca'dan kaldırılması, en önemli projemizden birisidir. Cezaevinin kaldırılması ile Buca'nın nefes alacağı 75 bin metrekarelik Buca Şehir Parkı'nı halkımızın hizmetine sunmuş olacağız diye konuştu.

'SAÇ BAŞ YOLDURAN DEĞİL, ULAŞILABİLEN BUCA'

Cezaevinin kaldırılması ile önü açılacak diğer önemli bir projenin de 'ulaşılabilen Buca' olacağını söyleyen Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü

Trafiği saç baş yolduran değil, hızla ulaştırabilen bir Buca için birçok alternatif yolları hayata geçirecek; araç alt ve üst geçitleri, kavşak düzenlemeleri, metro ve tramvayla takviye edilmiş toplu ulaşım hatları ile trafik ve ulaşım sorunlarını geride bırakmış bir Buca planladık. En temel belediyecilik hizmeti olan temizlik ve çöplerin toplanması noktasında İzmir'de bir ilke imza atacağız. Çöp ve temizlik işinin Buca Belediyesi bütçesine yıllık yükü 60 milyon lirayı buluyor. Bunu temelden değiştiriyoruz; akıllı çöp konteynerleri ve katı atık geri dönüşüm projeleri ile çöpe her yıl 60 milyon lira harcayan değil, çöpten her yıl 65 milyon gelir elde eden bir Buca Belediyesi ile sadece Türkiye'ye değil, dünyaya örnek olacak bir atık toplama ve dönüştürme devrimine imza atacağız.

5 YILDIZLI ÖĞRENCİ KÖYÜ

Buca'nın İzmir'in en büyük öğrenci yaşam alanlarından biri olduğunu kaydeden Mustafa Arslan, şunları söyledi

Elbette gençlerimiz için yapabileceklerimiz var. 5 yıldızlı öğrenci köyü projesi ile üniversiteli kardeşlerimize uzanacağız. Buca'yı onlar için de gururla yaşanacak ve eğitim alınacak bir kent haline getireceğiz. Sosyal market, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza modern çağın niteliklerine ve insan onuruna yakışır şekilde destek olmak amacıyla gıda, giyim, ev tekstili, temizlik, mobilya, elektronik ve beyaz eşya gibi çeşitli ürünlerin bulunduğu marketler olacaktır. İhtiyaç sahibi ve dezavantajlı kesimlerin yaşam kalitesini artırmak için hayata geçirilecek sosyal market projesi kapsamında STK'lar ve ticari işletmelerle işbirliği protokol ve projelendirme yapılarak, Buca'da 10 noktada kurulması planlanmaktadır.

BUCA PARK ORMAN PROJESİ

Marka ve katma değeri yüksek Buca Park Orman projesi olduğunu da belirten Arslan, Orman içerisinde konumlandırılmış, tamamen doğa ile iç içe ve içerisinde açık- kapalı yüzme havuzları, günlük, haftalık, aylık kiralanabilecek orman evleri, gezi, yürüyüş, koşu ve outdoor oyun parkurları ve park orman, restoran ve kafeteryalar, SPA merkezi, toplantı salonları, açık- kapalı çocuk oyun alanları bulunan, tüm Buca ve İzmirlilerin nefes alabilecekleri muhteşem bir doğa içi park olacaktır dedi.

TÜRKİYE PARKI VE TARİH YOLU

İlçede yaklaşık 100 bin metrekarelik bir alanda Türkiye haritası baz alınarak kurulacak olan Türkiye Park ve Tarih Yolu projesiyle ilgili de konuşan Arslan, şöyle dedi

Bu park gerek yerli gerekse yabancı turistlerin uğrak noktası olacaktır. Her bölgenin kendine has kültürünü yansıtmakla birlikte tarihi ve coğrafyayı insanlara gezerek anlatacak olan bu projede, yaklaşık 20 kilometrelik bisiklet yolu ve çeşitli sosyal alanlar yer alacak. Buca'da yaşayan dar gelirli vatandaşlarımızın sağlıklı konutlarda yaşaması için TOKİ eliyle 1000 yeni konut yapımını hedefliyoruz. Böylece Buca'nın hem kentsel dönüşümüne katkı sağlamış olacağız hem de kendi imkanları ile konut sahibi olamayacak vatandaşlarımızı devletin sübvanse etmesiyle ev sahibi yapmış olacağız.

'YENİDEN SÜPER LİG'

Spor alanında yapacakları çalışmalar hakkında da bilgi veren AK Parti Buca Belediye Başkan Adayı Mustafa Arslan, şunları kaydetti

Buca sporumuzun tekrardan Süper Lig'de mücadele etmesi için Bucaspor Akademi'ye gereken her türlü destek verilecek. Ayrıca Buca sınırları içerisinde yer alan tüm amatör spor kulüpleri her türlü branşta şartsız desteklenecek. Kulüplere profesyonel branşlarda da, yerli sporcu hassasiyeti çerçevesinde destek verilecek. Genç yetenekleri daha iyi noktalara taşımak adına gerekli olan desteği de Buca Belediyesi olarak vereceğiz. Şampiyonlar artık Buca'dan çıkacak.