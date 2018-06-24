RİZE, () - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın Rize'de oy kullandığı sandıktan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip açık ara birinci çıktı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize milletvekili adayı Hayati Yazıcı, Rize'deki Kurtuluş İlköğretim Okulu'nda 1134 No'lu sandıkta oy kullandı. 334 seçmenin oy kullandığı sandıkta 323 oy geçerli sayıldı. Seçmenlerden Recep Tayyip Erdoğan 260, Muharrem İnce 39, Meral Akşener 17, Temel Karamollaoğlu 6, Selahattin Demirtaş ise 1 oy aldı. Doğu Perinçek'e ise sandıktan oy çıkmadı.
(Görüntülü) AK Parti'li Yazıcı'nın sandığından Erdoğan çıktı
RİZE, () - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın Rize'de oy kullandığı sandıktan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip açık ara birinci çıktı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize milletvekili adayı Hayati Yazıcı,...
24 Haziran 2018 Pazar 19:53
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.