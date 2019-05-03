(Görüntülü) AK Parti'li Kurtulmuş: Bugün yaşadığımız dünyada yeni bir finansal mimariye ihtiyaç vardır

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bugün yaşadığımız dünyada yeni bir finansal mimariye ihtiyaç vardır. Yani dünyanın para sistemi, finansal sistemi dikiş tutmuyor. Yani tangırdıyor, düşüyor, dağılıyor, çöküyor" dedi.Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen Uluslararası Öğrenci Akademisi'nin Türkiye Söyleşisinde AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde uluslararası öğrenciler ile buluştu. Programa Kurtulmuş'un yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı Abdullah Eren, Kocaeli Uluslararası Öğrenciler Derneği Başkanı Fatih Karaçoban ve çok sayıda uluslararası öğrenci katıldı.'YENİ BİR FİNANSAL MİMARİYE İHTİYAÇ VAR'Programda uluslararası öğrencilere hitap eden Kurtulmuş, "Bugün yaşadığımız dünyada yeni bir finansal mimariye ihtiyaç vardır. Yani dünyanın para sistemi, finansal sistemi dikiş tutmuyor. Yani tangırdıyor, düşüyor, dağılıyor, çöküyor. Dünya bankası çalışmıyor. IMF çalışmıyor. Bir işe yaramıyor. Dünyadaki bu sistem sürdürülebilir bir sistem değildir. Dünyada 2. Dünya Savaşı'ndan sonra doların egemenliği var ve şu anda dünya sisteminde ticaretin yaklaşık yüzde 65'i dolar üzerinden yapılıyor. Şimdi bütün dünya bunu konuşuyor. Bu sürdürülebilir bir yük değil. Hem Dünya Bankası, IMF gibi kuruluşların fonksiyonları yerinde değil, hem de, mesela Dünya Ticaret Örgütü, Asya'nın, Afrika'nın bir ülkesi onun yasalarına aykırı davransa kıyameti koparıyor ama bir gecede Amerikan Başkanı Trump diyor ki, 'Gümrük duvarlarını kaldırdım. Şu kadar yükselttim. Şuna karşı, buna karşı'. Hani liberal bir piyasa vardı? Hani Dünya Ticaret Örgütü gümrüklerin bir şekilde dengelenmesini kontrol ederdi. Güç kimdeyse o istediği şarkıyı söylüyor. Adamın elinde güç olduğu için bu gücü kullanıyor. Hayatımız boyunca uğraşacağımız yeni dönemdeki en önemli fırsatlarımızdan birisi yeni bir para sistemine geçmek ve milli paralar üzerinden yapılacak ticaret ile dolarizasyonun, yani dolara bağımlığın azaltılmasını temin etmek. Bunu yapabilir miyiz? Tabii ki yaparız. Bunun için kararlı, şuurlu, gayretli ve gerçekten çekinmeden yol alacağız ve yeni bir dünyada yeni bir finansal sistemin mekanizmasını kuracağız" dedi.'BM 5 ÜLKENİN OYUNCAĞI HALİNE GELMİŞTİR'Birleşmiş Milletler'in (BM) 5 ülkenin oyuncağı haline geldiğini söyleyen Kurtulmuş, "Dünyadaki finansal sistem, 105 tane ülke dünyanın zengin ülkelerinin ağzının içine bakıyor. Siyasette de 195 tane BM üyesi ülke, 5 tane BM daimi temsilcisinin ağzının içine bakıyor. Evet derlerse oluyor, hayır derlerse olmuyor. Suriye, kimyasal silah kullanıyor. Bütün delilleriyle ortada ama bir şey yapamıyorsunuz. Güvenlik konseyinde dayısı var, destekliyor. Suriye rejiminin elinden tutuyor. İsrail, Filistinlilere kan kusturuyor. Hele ki 1967'den bu yana her gün biraz daha zulmünü arttırıyor. Arkasında onun da dayısı var. Ne yaparsa yapsın sırtını sıvalıyor. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye adına değil, bütün mazlum milletler adına, BM kürsüsü dahil, dünyanın bütün platformlarından haykırıyor, 'Dünya 5'ten büyüktür'. Dünya 5'ten büyüktür demek bir temenni değil. Dünyada bu sistemler yürüyemez. Yeni bir küresel, siyasal mimariye ihtiyaç var demektir. Bunun da alıcısı oluyor. Yani biz bu dünyayı 5 tane ülkenin insafına terk etmeyeceğiz. Adil bir dünyayı hep beraber kuracağız. BM'nin bir tane savaşı önlediğini gösterebilir misiniz? Bir tane gerilimi ortadan kaldırdığını gösterebilir misiniz? Bir tane işgali önlediğini gösterebilir misiniz? Gösteremezsiniz, çünkü BM bu özelliğini kaybetmiş, 5 tane ülkenin oyuncağı haline gelmiştir. Bunu siz değiştireceksiniz" diye konuştu.