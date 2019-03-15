(Görüntülü) AK Parti'li Çelik: Bunların tek İslam değil, tüm insanlığa karşı düşmanlıkları var

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısına tepki göstererek, Avrupalı aşırı sağcıları ve siyasileri 'İslam düşmanlığı ve ırkçılık üzerinden siyaset yapmayın. Bütün dünyayı kötü noktaya götürecek' diye hep uyardıklarını söyledi. Çelik, "Bunların tek İslam değil, tüm insanlığa karşı düşmanlıkları var" dedi.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, partisinin Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı'nın kırsal Çamlı Mahallesi'ndeki seçim ofisinin açılışına katıldı. Ardından ilçe merkezindeki Kordon Caddesi'ne geçen Çelik, buradaki seçim TIR'ında Başkan Adayı Yazıcı'dan projeleri hakkında bilgi aldı. Turizm bölgelerinde projelerin turistlere göre yapıldığını ve yöre halkına yönelik olmadığını belirten Çelik, "Bu projeler kısa sürede hayata geçirilecek ve Marmaris halkının uzun yıllar çözülmemiş temel sorunları ortadan kaldıracak eserler olacaktır. Yöre halkını ve vatandaşımızı kapsayan projeler önem arz ediyor" dedi. Çelik, Yazıcı'nın projelerinin genel merkezde örnek olarak gösterildiğini de söyledi.



'TEK İSLAM DEĞİL TÜM İNSANLIĞA KARŞI DÜŞMANLIKLARI VAR'



Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısına tepki gösteren Çelik, Avrupa Birliği Bakanlığı yaptığı dönemde aşırı sağcıları ve Avrupalı siyasileri hep uyardıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:



"İslam düşmanlığı ve ırkçılık üzerinden siyaset yapmayın; Bütün dünyayı kötü noktaya götürecek, dedik. Avrupa Birliği Bakanlığı yaptığım dönemden beri söylediğim bir şey var; Siyasi matruşka bebeklerinde olduğu gibi en üstünde Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığı ortaya çıkıyor. O matruşka bebeklerinde olduğu gibi Türkiye düşmanlığı altından İslam ve sakladıkları antisemitizm ve ırkçılık var. Bu atmosferi sağlayan siyasiler ve destek veren medya var. Medya sessiz kalıyor. Esas olarak katliamlara teşvik ettiriyorlar. Bu siyasilerden destek alıyorlar. Bugün Avusturyalı senatör çıktı, 'Burada Müslümanlar kurban olsalar bile suçlu olduklarını örtbas etmeye yetmiyor" diyerek İslam düşmanlığını resmen gösterdiler. Avrupa'da tarihsel düşmanlığı körükleyen bir yapı var. Biliyorsunuz o katliamı yapan kişinin silahında 'Miloş Obiliç' ismi var. Osmanlı İmparatoru Sultan 1'inci Murat'ı Kosava Savaşı'nda sırtından bıçaklayan Sırp katilin ismi. O cani silahına, 'Türk yiyici' diye yazmış. Viyana kuşatması ve Endülüs Müslümanları'nın geri çekilmesini anımsatan birtakım tarihler koymuş. Türkiye'yi değerlendirerek 'Geliriz, minareleri yıkarız. Doğuda yaşayın, batıya geçmeyin' diyor. 'Türkiye durdurulmalı ve Erdoğan öldürülmeli' gibi ahlaksızca caniye yakışan ifadeler var. Bu yazılar, Türkiye'nin güçlenmesinin dünyada canileri korkuttuğunu gösteriyor. Türkiye büyürken ve mazlumlara umut olurken caniler için korku oluyor. Dünyada dinler arası çatışma istemiyoruz. İslam ile terör kelimesini yan yana anmayın. Müslüman olduğunda, 'İslami terör' diyorsunuz. Hristiyan bir kişi terör eylemi gerçekleştirdiğinde, 'Ya deli diyorsunuz ya da bireysel eylem' diye açıklama yapıyorsunuz. Ama bir kişi, canice bir katliam yaptığında üzerindeki kimlikte İslam yazınca 'terör' diyorlar. Bizler kiliseye de, havraya ve sinagoga yapılan saldırılara geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da karşı çıkarız. Bunların tek İslam değil, tüm insanlığa karşı düşmanlıkları var. Bizler, hiçbir zaman dini inançlardan yola çıkarak suçlama yapmayacağız. Bizler, teröristin dinine ve coğrafyasına bakmayız, bakılmamalıdır. Oynanan oyunların hepsine karşı millet olarak dik ve diri duracağız."



Açıklamalarının ardından Çelik, beraberindekilerle Marmaris'teki Çukurovalılar Dayanışma Derneği'ne ziyarette bulundu. Burada Adanalılar ile bir araya gelen Çelik, Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı için destek sözü istedi.



Ziyaret ardından partililerle vedalaşan Ömer Çelik, Bodrum'a geçti.