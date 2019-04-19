(Görüntülü) AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı'nın acı günü

Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA, () - AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı'nın kanser nedeniyle yaşamını yitiren ağabeyi Yusuf Ağralı (62), törenle toprağa verildi. Cenaze törenine hemşehrisi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı.



Milletvekili Abdullah Ağralı'nın dün evinde yaşamını yitiren ağabeyi Yusuf Ağralı için Konya'nın Kulu ilçesi Ömerhanlı Mahallesi'nde bulunan Merkez Camii'nde tören düzenlendi. Törene Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz ile çok sayıda partili ve vatandaş katıldı. Yusuf Ağralı'nın cenazesi kılanan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.