(Görüntülü) AK Parti Kağıthane Başkan Adayı Öztekin: Gelecek AK Parti ile tekrar şekillenecek

AK Parti Kağıthane Belediye Başkan Adayı Mevlüt Öztekin, Yahya Kemal Mahallesi esnafını ziyaret etti. Öztekin, ?Esnaflarımız umudun AK Parti?de olduğunu ve geleceğin AK Parti ile tekrar şekilleneceğini; bunun için de oylarını Cumhur İttifakına vereceklerini dile getiriyor? dedi.

AK Parti Kağıthane Belediye Başkan Adayı Öztekin,Yahya Kemal Mahallesi?nde esnafla buluştu. Esnafların talep ve önerilerini dinleyen Öztekin, vatandaşlara karanfil de dağıttı.

?KAĞITHANE?Yİ ÇOK REKOR BİR OYLA ZİRVEYE TAŞIYACAĞIZ?

Esnaf ziyaretleri sırasında konuşan AK Parti Kağıthane Belediye Başkan Adayı Öztekin, şunları söyledi:

?Kağıthane?de süreç çok olumlu ve güzel geçiyor. Hem Kağıthane?de hem Büyükşehir?de inşallah güzel bir sonuç doğacağını düşünüyoruz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Kağıthane?de rekor bir oyla Kağıthane?yi zirveye taşıyacağımıza inanıyoruz. Esnafları ziyaret ediyoruz, ev sohbetleri yapıyoruz, dernek ziyaretleri yapıyoruz, gençlerimiz ile sohbet ediyoruz, kadınlarımızla beraber sabah programlarında buluşuyoruz, çok olumlu bir hava var. İnşallah bunların seçime de yansıyacağını düşünüyoruz. Esnaflarımızın çoğu olumlu, herkesin umudunun AK Parti?de olduğunu ve geleceğin AK Parti ile tekrar şekilleneceğini, bunun için de oylarını Cumhur İttifakına vereceklerini dile getiriyorlar. Önceki seçimlerde esnaflarımızın bir bölümü rengini belli etmiyorlardı ama şimdi onlar da net olarak söylüyorlar, bu bizim için çok gurur verici bir olay.?