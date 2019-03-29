(Görüntülü) AK Parti Kağıthane Başkan Adayı Mevlüt Öztekin "Sevgi Yürüyüşü"ne katıldı

AK Parti Kağıthane Belediye Başkan Adayı Mevlüt Öztekin, Kağıthane’de düzenlenen 'Sevgi Yürüyüşü'ne katıldı. Öztekin, “Vatandaşlarımızla sevgimizi, gönlümüzü yola koyarak yürümeye devam edeceğiz” dedi. AK Parti Kağıthane Belediye Başkan Adayı Mevlüt Öztekin, 31 Mart Yerel Seçimlerine kısa bir süre kala çalışmalarını sürdürüyor. Öztekin, Kağıthane’de düzenlenen 'Sevgi Yürüyüşü'ne katıldı. Hamidiye Mahallesi Ulu Camii önünden başlayan yürüyüşe Mevlüt Öztekin’in yanı sıra AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk, AK Parti Kağıthane Kadın Kolları Başkanı Meryem Karaköse ve yüzlerce kişi katıldı. Coşkulu yürüyüşe katılanlar destek sloganları attı. Yürülüşte Öztekin vatandaşlara karanfil dağıttı. Kağıthane Merkez’de son bulan yürüyüşte Mevlüt Öztekin’i karşılayanlar yoğun bir ilgi gösterdi. “HERKES YÜREĞİNDEN GEÇEN PARTİMİZE OYUNU VERECEKTİR” Kağıthane’nin seçimlere hazır olduğunu söyleyen Mevlüt Öztekin, “31 Mart’ı büyük bir sabırsızlıkla bekliyoruz. Herkes yüreğinden geçen partimize oyunu verecektir. 31 Mart’ta sandıklarımızdan AK Parti için, Cumhur ittifakı için inşallah güzel sonuçlar çıkar. İstanbul için de hayırlı olsun. Şuan teşkilatımızla sevgi yürüyüşümüze başladık. Vatandaşlarımızla sevgimizi, gönlümüzü yola koyarak yürümeye devam edeceğiz” dedi. “KAĞITHANE CUMHURBAŞKANIMIZI EN COŞKULU VE EN GÜZEL HALİYLE KARŞILAYACAK” Vatandaşlara hitap eden Öztekin,” Kağıthane 31 Mart’a hazır mı? Kağıthane sandıkları patlatmaya hazır mı? Kağıthane, Cumhur İttifakına rekor bir oyla destek vermeye hazır mı? Binali Başkana da destek vermeye var mıyız? Allah mübarek etsin inşallah. Sandıklarda sabah saatlerinde oy kullanma işlemi başladığında sandıklara gidip Cumhur İttifakına AK Parti’ye oylarımızı kullanalım. Cumartesi Günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı Kağıthane bağrına basacaktır. Kağıthane Cumhurbaşkanımızı en coşkulu ve en güzel haliyle karşılayacak” diyerek sözlerini tamamladı.