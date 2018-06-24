Cansel KİRAZ- Harun UYANIK / İSTANBUL () AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda seçim sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Buraya gelen bazı vatandaşlar İl Başkanlığı binasının önünde bayrak açarak 'Recep Tayyip Erdoğan' şeklinde sloganlar attılar. Bina önüne kurulan ekrandan seçim sonuçları takip ediliyor.
(Görüntülü) AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda bekleyiş başladı
Cansel KİRAZ- Harun UYANIK / İSTANBUL () AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda seçim sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Buraya gelen bazı vatandaşlar İl Başkanlığı binasının önünde bayrak açarak 'Recep Tayyip Erdoğan'...
24 Haziran 2018 Pazar 19:23
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