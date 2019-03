(Görüntülü) AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak: AK Parti başarılı bir şekilde, her gün üzerine koyarak bugünlere kadar geldi

İSTANBUL, () ? AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, ?Yeni projeler yapabiliyorsan, yeni bir şeyler üretebiliyorsan başarılısındır. Biz AK Parti olarak başarı çizgisini böyle adlandırıyoruz. AK Parti?de bunun için başarılıdır. Her dönem üzerine koyarak bugünlere kadar geldik? dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi güne Gaziosmanpaşa İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi?ni ziyaret ederek başlayan AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, yoğun tempoda seçim hazırlıklarını sürdürüyor. Sandık esaslı çalışmalar mottosuyla çıkılan seçim çalışmaları kapsamında uğradığı ilçelerin mahallelerinde de vatandaşlarla buluşan Başkan Şenocak, sandık başkanları ile birebir irtibat kurdu ve bilgi aldı. Güngören ve Bağcılar?da da AK Parti İlçe Teşkilatları?yla bir araya gelen Başkan Şenocak, engelli bir vatandaşın doğum günü olması münasebetiyle sürpriz bir ziyaret de bulundu.

?HER DÖNEM ÜZERİNE KOYARAK BUGÜNLERE KADAR GELDİK?

Başkan Şenocak, siyaset yapmanın çok çalışmaktan, gayret etmekten ve hep üzerine koyarak ilerlemekten geçtiğinin altını çizerek, ?Normal ve rutini herkes yapabilir. Yeni projeler yapabiliyorsan, yeni bir şeyler üretebiliyorsan başarılısındır. Biz AK Parti olarak başarı çizgisini böyle adlandırıyoruz. Mevcut olanı herkes koruyabilir ancak mevcut olanın üzerine bir şeyler koymak lazım. AK Parti?de bunun için başarılıdır. Her dönem üzerine koyarak bugünlere kadar geldik. Bundan sonraki süreçte de aynısını yapacağız? diye konuştu.

?HEDEF, AZ UYUMAK, AZ KONUŞMAK, ÇOK ÇALIŞMAK?

?Hep gücümüze güç kattık. Her seçimde de Allah?ın izniyle zaferle çıktık? diyen Başkan Şenocak, ?Şu an gidişat çok iyi. Sadece sizlere 25 gün boyunca biraz daha az uyumak, az konuşmak ve çok çalışmak lazım. Bu sloganı yerine getirirsek sonuca ulaşmış olacağız. El ele kol kola ve sırt sırta mücadeleyi sıklaştırırsak kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla, ana kadememizle biz burada istediğimiz sonucu alabileceğimizden en ufak şüphemiz yok. Bir oyun bizim için ne denli önemli olduğunu aklınızdan çıkarmamalısınız. Asla, ?1 oydan ne olacak?? demeyin. Biz 1 oydan seçim kaybedilen günleri biliyoruz. O 1 oy ile Türkiye ortalamasını şekillendireceksin? açıklamalarında bulundu.

?BUGÜNE KADAR AK PARTİ?YE OY VERMEMİŞ KARDEŞLERİNİZLE TEMAS EDİN?

Başkan Şenocak, teşkilatın yapacağı çalışmalar içerisinde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında ise, ?Bu çalışmalar haricinde insanlar genelde hep en yakınındaki insanları atlarlar bu zamanlarda. Bu güne kadar AK Parti?ye oy vermemiş kardeşlerinizle temas edin. Onlardan bir seferlik oy isteyin. Sadece bu seferlik deneyin. Bu şekilde ikna edebileceğiniz bir veya birkaç arkadaş olabilir. Bunu yaptığınız süreçte damlaya damlaya göl olur. Bunun karşılığını da görürüz inşallah? ifadelerini kullandı.

Özellikle mahallelerde vatandaşların kapısını çalarak seçim öncesi hem halkın fikrini hem de düşüncelerini öğrenen Başkan Şenocak, ?İstanbul bizim için bir aşk hikayesi? diyerek sokaklarda gönüllere dokunmaya devam edeceklerini dile getirdi. Vatandaşlarda Başkan Şenocak?a ilgi gösterirken, Gaziosmanpaşa, Güngören ve Bağcılar?da yeni bir seçim zaferi daha yaşayacaklarını yineledi.