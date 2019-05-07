(Görüntülü) Ak Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak açıklamalarda bulundu
07 Mayıs 2019 Salı 09:11
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