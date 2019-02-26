(Görüntülü) AK Parti İl Başkanlığı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe özel video

İstanbul, () - AK Parti İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü nedeniyle özel bir video hazırladı. Sosyal medyada #NiceSenelereSeninle hashtagiyle paylaşılan video yoğun ilgi gördü.



AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, sosyal medya hesabı üzerinden "Dünya siyasetine yeni bir yön veren; ömrünü milletimize hizmete adamış liderimizle aynı yolda yürümeyi nasip eden Allah'ımıza hamdolsun. #NiceSenelereSeninle" yazarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.



Pek çok sosyal medya kullanıcısının da bu hashtagi ve videoyu paylaşması üzerine #NiceSenelereSeninle hashtagi kısa sürede Twitter trend topic listesinde ilk sıraya oturdu.