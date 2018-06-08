(Görüntülü) AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan Demirören Ailesi'ne başsağlığı

İZMİR Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, iş insanı Erdoğan Demirören'in vefatı ile ilgili üzüntülerini ifade etti. Merhumun yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileyen Dağ, şöyle konuştu: "Sayın Demirören de iş yaşamına esnaflıktan başlayan ve daha sonra ticaret yaşamıyla girişimciliğiyle önemli mesafeler kat ederek ülkemize de istihdam ve vergi anlamında çok büyük katkılar sağlamış biriydi. Bir değerdi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz." Hamza Dağ'ın ardından konuşan İzmir Esnaf ve ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu da Erdoğan Demirören'in hayatını kaybetmesinin kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, tüm iş alemine başsağlığı diledi.