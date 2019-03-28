(Görüntülü) AK Parti Beylikdüzü adayı Işık: Gençlerimizi bilim insanı olarak yetiştireceğiz

AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mustafa Necati Işık, Beylikdüzü’nde oturan kanaat önderleriyle bir araya geldi. Işık, "Gençlerimizi yapay kodlama, robotik zekâ, bilim laboratuvarları, yazılım atölyeleriyle buluşturacağız. Yeni teknolojik tasarımlar icat eden bilim insanları olarak yetiştireceğiz” dedi. AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mustafa Necati Işık Beylikdüzü’nde bir restoranda verilen yemekte kanaat önderleriyle buluştu. “BEYLİKDÜZÜ’NE HİZMET ETMEK İÇİN YOLA ÇIKTIK” İstanbul’un en genç Belediye Başkan adayı olduğunun altını çizen Işık, "Beylikdüzü’ne hizmet etmek için yola çıktık. Çok ciddi bir süreci geride bırakıyoruz. Pazartesi Beylikdüzü’nün kaderini değiştirecek bir seçime doğru gidiyoruz” ifadelerini kullandı. “YENİ DÖNEM İTİBARİYLE METROYU GETİRİYORUZ” Ulaşım, eğitim, spor ve kültür-sanat üzerine çok ciddi çalışmalar yaptıklarını belirten Işık, “Beylikdüzü’ne yeni dönem itibariyle metroyu getiriyoruz. Beylikdüzü içi ulaşımı rahatlatacak bir tramvay hattı kuruyoruz. Denize sıfır bir ilçe olduğu için deniz otobüslerini getiriyoruz. Bu üç ulaşım ağıyla birlikte önümüzdeki 50 yılın yükünü Beylikdüzü’nün üzerinden almış olacağız” dedi. “GENÇLERİ YAZILIM ATÖLYELERİYLE BULUŞTURACAĞIZ” Eğitim alanında yapacaklarını anlatan Işık, "Beylikdüzü’nde anaokulundan başlayıp üniversite çağına başlayana kadar yavrularımızı, yapay kodlama, robotik zekâ, bilim laboratuvarları, yazılım atölyeleriyle buluşturacağız. Gençlerimizin yeni teknolojik tasarımlar icat eden bilim insanları olarak yetiştireceğiz” ifadelerini kullandı. “SANAT VE SPOR AKADEMİSİ KURACAĞIZ” Gençlerin geleceği için yatırımlar yapacağını söyleyen Işık, “10 sene sonra Beylikdüzü’nden yeni sanatçılar, spor şampiyonları yetişmesi için bir Sanat Akademisi bir de Spor Akademisi kuruyoruz. Bu Sanat Akademisinde tiyatrodan ses sanatçısına kadar çok önemli değerleri Beylikdüzü’nden yetiştireceğiz. Spor alanında da yavrularımızı yetiştirip onların başarılı olmasını sağlayacağız” dedi. “BEYLİKDÜZÜ’NDE VATANDAŞLARIMIZ DENİZE GİREBİLECEK” Sahilde çok büyük bir plaj açacaklarının sözünü veren Işık, “Artık Beylikdüzü’nden de vatandaşlarımız denize girebilecek. Bunun yanında çok profesyonel bir dalış merkezi, Yelken Kürek Okulu ve Rüzgâr Sörfü Merkezi açacağız. Bu spor çeşitliliğini artırarak Beylikdüzü’nden gençlerimizin de bayrağımızı taşıyarak bizleri gururlandırdığını göreceğiz” şeklinde konuştu.